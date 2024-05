V Rogaški Slatini so Kidričani zadevali kot prvaki

Bitka za obstanek v 1. SNL se je zaostrila do skrajnosti. Aluminij je v 35. krogu na gostovanju v Rogaški Slatini izpeljal sanjsko tekmo in napolnil mrežo gostiteljev. Visoko in najvišjo zmago v sezoni je tlakoval že v prvem polčasu, v katerem so Rok Schaubach,Tom Kljun, Miklos Tanyi (2) zabili štiri gole. V drugem polčasu je najboljši domači strelec Patrik Mijić s svojim desetim spomladanskim golom ublažil poraz Slatinčanov, ki so se, ali že sprijaznili s slovesom od 1. SNL, potem ko na prvi stopnji licenciranja klub ni dobil tekmovalne licence za naslednjo sezono, ali pa so se povsem usmerili v pokalni finale, v katerem se bodo 24. t. m. v Stožicah pomerili z Gorico.

Danes bosta še tekmi v Domžalah in veliki derbi v razprodanem Ljudskem vrtu.

Po štirih tekmah brez gledalcev bo v Ljudskem vrtu znova spektakulrano vzdušje. Vstopnice za veliki derbi so že pošle dan pred tekmo. FOTO: Marko Vanovšek/mp Produkcija

35. krog

Rogaška – Aluminij 1:4 (Mijić 63.; Schaubach 23., Kljun 36., Barnabas Tanyi 42., 45.)

Domžale – Kalcer Radomlje (17.30)

Maribor – Olimpija (20.30)

nedelja

Celje – Koper (15.00)

Bravo Kostel – Mura (17.30)