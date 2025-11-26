V Rusiji zelo dobro poznajo Celje in ga spremljajo

Vodilno moštvo 1. SNL in edini slovenski klub, ki tudi v tej sezoni tekmuje v Evropi, NK Celje, bo piko na i odličnega leta 2025 in sanjske jeseni postavilo šele čez mesec dni, 18. decembra, na zadnji tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti Shelbournu. Toda izkupiček je praktično znan: pokalni lovoriki bodo Celjani dodali še jesenski naslov slovenskega prvaka in napredovanje v izločilni del KL. Eden od avtorjev uspeha je mož iz ozadja, Genadij Golubin, ki je od julija leta 2021 v vlogi športnega direktorja.

Ali gre Celju sploh lahko še kaj narobe v zaključnem delu sezone in ali lahko tekmecem, predvsem Mariborčanom, dopusti, da lahko razmišljajo o tem, kako preprečiti že praktično osvojeni naslov slovenskega prvaka?

Sploh ne želim in nočem razmišljati o koncu, dokler res ne bo konec. Pred nami so še težke tekme v prvenstvu, pokalu in Evropi. V nogometu je tako, da se ne da le zmagovati, naš osnovni načrt pa je, da poskušamo zmagati na vsaki tekmi. Temu cilju moramo biti povsem osredotočeni, Maribor ali Olimpija me ne zanimata.

V zadnjih tednih se vse vrti okoli trenerja Alberta Riere. O njem, o tem, ali bo odšel pozimi ali poleti, se govori na dnevni ravni. Kakšno je aktualno stanje?

Pozimi zagotovo ne bo odšel, pogovarjamo pa se o podaljšanju pogodbe. Albert je srečen v Celju, srečen je, kar dela, srečno je moštvo, vsem ustreza. Srečen je v Sloveniji, kar je že nekajkrat povedal, vemo pa, da je močno dvignil svojo vrednost.

Velikana iz soseščine, Crvena zvezda in Dinamo, sta bila v prvi vrsti upajočih o Rierovem prihodu, najbrž nista bila edina in ne najbogatejša?

Naj razkrijem, Alberta bi premamili le klici iz Liverpoola, Milana (Inter), Istanbula (Galatasaray) ..., nikakor pa ne klici Spartaka, Šahtarja ali Ludogorca, ki so potrkali na naša vrata.