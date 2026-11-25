Jesenski prvak 2. SNL Tabor in prvoligaš Bravo sta se zanesljivo uvrstila v četrtfinale nogometnega pokala Pivovarna Union. Sežanci in Šiškarji so se, kot da bi se dogovorili, znesli nad tretjeligaškimi tekmeci s Koroške in Prekmurja. Ravenski Fužinar in Odranci so v Sežani ter Stožicah prejeli po pol ducata golov (6:1).

Zadnji četrtfinalist bo znan v petek, ko se bosta v Brežicah pomerila drugoligaška tekmeca Brežice Terme Čatež in Triglav.

V četrtfinale so se že uvrstili tudi Celje, Brinje Grosuplje, Kalcer Radomlje, Roltek Dob, Eltron Šenčur. Četrtfinale bo na sporedu 3. marca prihodnje leto. Pari so: zmagovalec Brežice 1919/Triglav – Tabor, Kalcer Radomlje – Celje , Brinje Grosuplje – Bravo , Roltek Dob – Eltron Šenčur.