V sindikatu so raje izbral Erlinga Haalanda kot Harryja Kana

Svoj delež pri izbiri najboljših v letu 2026 so dodali še nogometaši iz združenja poklicnih nogometašev (FIFPro). In si niso naredili dobre usluge, glede na izbiro najboljših. Kar 19.000 nogometašev iz 73 držav je izbralo najboljšo enajsterico pretekle sezone. Medtem ko so minulo v večini sestavljali igralci evropskega prvaka Paris Saint Germaina, so bili tokrat ključni akterji španski reprezentanti, ki so unovčili uspeh z mundiala. Toda največ glasov med vsemi igralci, ne glede na igralno pozicijo, je prejel vratar londonskega Arsenala David Raya, za katerega je glasovalo 51,9 odstotka stanovskih kolegov. Najboljši v izboru za zlato žogo pa je bil njegov reprezentančni kolega Unai Simon, tudi prvi vratar Španije in svetovnega prvenstva.

V najboljši enajsterici so: David Raya (Arsenal); Achraf Hakimi (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona), Nuno Mendes (PSG); Rodri (Manchester City), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid); Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) in Erling Haaland (Manchester City).

Reprezentančna kolega sta si razdelila najprestižnejši priznanji, drugi vratar v španski reprezentanci David Raya je bil po oceni kolegov iz vrst FIFPro najboljši vratar minule sezone, prvi vratar in najboljši na mundialu Unai Simon pa v izboru časnika France Football. FOTO: Tim Heitman/Imagn Images Via Reuters

Spregledali najboljšega

Največje presenečenje izbora je odsotnost Bayernovega napadalca Harryja Kana. Prvič po letu 2005, odkar podeljujejo to priznanje, se je zgodilo, da dobitnik zlate žoge ni bil v idealni postavi sindikata FIFPro. V izrazito napadalno usmerjeni postavi s štirimi napadalci sta Kana (27,6 % glasov) izrinila Messi (29,5 %) in Haaland (28,4 %).

Z novimi štirimi uvrstitvami je Španija utrdila svoj status najuspešnejše države v zgodovini tega izbora. Skupno je zabeležila že 53 uvrstitev, ki si jih deli 17 različnih nogometašev. Ob tem je krilni napadalec Barcelone Lamine Yamal postavil nov mejnik – postal je prvi nogometaš v zgodovini, ki se je v idealno enajsterico uvrstil dvakrat pred dopolnjenim 20. letom starosti.

Zahteva za uvrstitev na seznam kandidatov je bila, da je nogometaš igral vsaj 30 uradnih tekem.