V Slavoniji nič več po slovenskih taktih

Po ponedeljkovem ligaškem porazu na reški Rujevici je Simon Rožman končal poglavje na trenerskem stolčku Osijeka. Po 23 tekmah, na katerih je 42-letni Štorčan sedel na klopi belo-modrih, in treh zaporednih porazih sta se klub in Rožman sporazumno razšla.

»Simon Rožman ni več trener NK Osijek. Simonu in celotnemu osebju se želimo zahvaliti za vse, kar so dali klubu, ne le za znanje in izkušnje, ampak tudi za človeške vrednote, ki so jih vsak dan kazali. Žal nam je, da ni bilo boljših rezultatov, a moramo gledati naprej in nadaljevati to bitko! Vsem želimo veliko sreče in uspeha v preostalem delu kariere!«, so sporočili iz kluba.

Rožman je v vlogi trenerja Osijeka dosegel šest zmag in 12 porazov ter v povprečju osvojil le eno točko na tekmo. To je njegov najslabši izkupiček v trenerski karieri v klubu. Zanimivo je, da je bil za Rožmana usoden poraz na Reki, kjer je dosegal največje uspehe v svoji karieri, in kjer Rijeko zdaj vodi nekdanji Olimpijin trener Victor Sanchez.