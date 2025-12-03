V slogu golgeterjev Jaka Bijol do prvenca med angleško elito

Začetek kariere na Otoku za Jako Bijola ni bil enostaven, v zadnjih tednih pa se njegova krivulja vzpenja. Proti Chelseaju je znova v prvi postavi Leedsa, v šesti minuti pa je dosegel svoj prvi gol v najmočnejšem nogometnem prvenstvu.

Po dobri podaji iz kota na prvo vratnico je bil visokorasli slovenski branilec, na severu Anglije ga kličejo kar stolp, najvišji, z glavo je žogo silovito zadel in vratar Chelseaja Robert Sanchez jo je lahko le še odbil v svojo mrežo. Bijol se je tako razveselil prvega gola v dresu Leedsa in prvega v Angliji nasploh.

Jaka Bijol je po Robertu Korenu, Jonu Gorencu Stankoviću in Benjaminu Šešku postal četrti Slovenec z golom v angleškem prvenstvu.

Po 14 odigranih tekmah je bil Leeds na 18. mestu premier league, po dobrem začetku je zdrsnil v območje, kjer bo potekal srdit boj za obstanek med elito.