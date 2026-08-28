  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

V Slovenijo lahko prideta Juventus ali Milan

Celjani v boju za uvrstitev med evropsko elito pokazali več od Slovakov, pa ostali brez nagrade. Danes ob 13. uri žreb za evropsko ligo.
Armandas Kučys je imel v 90. minuti priložnost za zmago in uvrstitev v ligo prvakov, a gola, žal, ni zabil. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec/Delo
Galerija
Armandas Kučys je imel v 90. minuti priložnost za zmago in uvrstitev v ligo prvakov, a gola, žal, ni zabil. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec/Delo
Siniša Uroševič
28. 8. 2026 | 05:00
5:40
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Sleherni poraz v športu boli, a pridejo tudi takšni, ko je vzdihovanje po zapravljeni priložnosti še posebej opazno. Takšen je bil celjski nogometni večer, v katerem je bilo domače moštvo pred sanjskim vstopom v ligo prvakov, najbolj cenjeno klubsko tekmovanje na evropski športni sceni, v razprodani celjski areni (11.500 gledalcev) je bil največji slovaški klub Slovan iz Bratislave srečnejši in se po podaljšku z 2:1, skupno po dveh tekmah s 3:2, uvrstil med omenjeno elito. Gostitelji pa so si za srčno in dinamično predstavo prislužili aplavz ter prejeli lepo tolažilno nagrado – vizum evropske lige. Omenjeno tekmovanje je po kakovosti, ugledu in ne nazadnje denarnih vložkih ter nagradah št. 2 med Uefinimi klubskimi tekmovanji, pogosto so tudi na tej ravni tekme prav spektakularne, že ...

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Nogomet

Nejc Skubic po drami v Celju: Nogomet jih ni nagradil (VIDEO)

Nekdanji reprezentant Nejc Skubic ocenjuje, da so si Celjani po obeh tekmah zaslužili napredovanje v ligo prvakov.
Jernej Suhadolnik 27. 8. 2026 | 11:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ocene

Kako so igrali v Celju: Kučys deloval kot branilec Slovana

Celjani so izgubili domačo tekmo s Slovanom iz Bratislave. Nogometašem smo podelili ocene za (ne)opravljeno v zadnjem dejanju kvalifikacij za ligo prvakov.
Jernej Suhadolnik 26. 8. 2026 | 23:45
Preberite več
Photo
Šport  |  Nogomet
Drama v Celju

Srčni in nesrečni Celjani gredo v evropsko ligo, elita bo počakala

Celje je izgubilo ključno tekmo kvalifikacij za Uefino ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. V petek žreb evropske lige. Korak naprej za slovenski nogomet.
Peter Zalokar 26. 8. 2026 | 18:18
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2026

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić dobil košarico, Kuminga je zavrnil milijone in šel na sever

Košarkarji Los Angeles Lakers so ostali praznih rok, Jonathan Kuminga je podpisal pogodbo z Minnesoto Timberwolves.
27. 8. 2026 | 09:03
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

Incident na Brionih: Slovenci plovilo zakamuflirali v vojaško, da bi se izognili plačilom

Kot navaja portal morski.hr, so slovenski in tudi hrvaški državljani poskušali z lažno vojaško identiteto obiti varnostne protokole in finančne obveznosti.
26. 8. 2026 | 20:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
27. 8. 2026 | 07:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Od kakovosti do tržne moči podjetij

Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Oddaljeni trgi

Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Financiranje podjetij

Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
Preberite več

Več iz teme

kvalifikacije za ligo prvakovevropska ligaNK CeljeSlovan BratislavaValerij KolotiloAndraž Šporar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
FIFA

Oče in sin razkrila svojo vlogo v nogometni aferi stoletja

Argentinska poslovneža Hugo in Mariano Jinkis priznala, da sta nogometnim funkcionarjem plačevala podkupnine za donosne televizijske in komercialne pravice.
28. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Luno je »jedla« Zemljina senca

Sončni in lunini mrki nastopajo v parih. Običajno dva tedna pred ali po sončnem mrku nastopi še lunin mrk. Ste opazovali današnji delni lunin mrk?
28. 8. 2026 | 08:02
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Podkast Na robu

Šele ko ljubezen umre, ljudje spregledajo, da je bilo razmerje nefunkcionalno

Psiholog Dino Manzoni, ki raziskuje ljubezen, pravi, da je skupna točka situacijskim, priložnostnim in kratkotrajnim razmerjem to, da izključujejo ljubezen.
Beti Burger 28. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Vzajemna ob polletju v izgubi

Zavarovalnica, specializirana za zdravstvena zavarovanja, načrtuje dobiček leta 2028.
Karel Lipnik 28. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Statistika je na strani Slovenk, toda selektor Orefice opozarja

Naša ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes na evropskem prvenstvu v Turčiji pomerila z Madžarsko.
28. 8. 2026 | 07:52
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Podkast Na robu

Šele ko ljubezen umre, ljudje spregledajo, da je bilo razmerje nefunkcionalno

Psiholog Dino Manzoni, ki raziskuje ljubezen, pravi, da je skupna točka situacijskim, priložnostnim in kratkotrajnim razmerjem to, da izključujejo ljubezen.
Beti Burger 28. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Vzajemna ob polletju v izgubi

Zavarovalnica, specializirana za zdravstvena zavarovanja, načrtuje dobiček leta 2028.
Karel Lipnik 28. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Statistika je na strani Slovenk, toda selektor Orefice opozarja

Naša ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes na evropskem prvenstvu v Turčiji pomerila z Madžarsko.
28. 8. 2026 | 07:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
25. 8. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo