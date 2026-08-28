V Slovenijo lahko prideta Juventus ali Milan

Sleherni poraz v športu boli, a pridejo tudi takšni, ko je vzdihovanje po zapravljeni priložnosti še posebej opazno. Takšen je bil celjski nogometni večer, v katerem je bilo domače moštvo pred sanjskim vstopom v ligo prvakov, najbolj cenjeno klubsko tekmovanje na evropski športni sceni, v razprodani celjski areni (11.500 gledalcev) je bil največji slovaški klub Slovan iz Bratislave srečnejši in se po podaljšku z 2:1, skupno po dveh tekmah s 3:2, uvrstil med omenjeno elito. Gostitelji pa so si za srčno in dinamično predstavo prislužili aplavz ter prejeli lepo tolažilno nagrado – vizum evropske lige. Omenjeno tekmovanje je po kakovosti, ugledu in ne nazadnje denarnih vložkih ter nagradah št. 2 med Uefinimi klubskimi tekmovanji, pogosto so tudi na tej ravni tekme prav spektakularne, že ...