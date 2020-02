V Slovenijo prihaja Cristiano Ronaldo

Ljubljana



Akademija in tekma

Slovenskim navijače maja čaka poslastica, Portugalska in Cristiano Ronaldo. FOTO: AFP

Radenko Mijatović in njegovi sodelavci iz NZS so se dogovorili s portugalsko zvezo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Ob stoletnici, ki jo letos praznuje Nogometna zveza Slovenije, bodo na svoj račun prišli tudi navijači. Vodstvo krovne organizacije s predsednikomna čelu je obljubljalo srečanje z eno od najboljših reprezentanc na svetu in se naposled dogovorilo z evropskimi prvaki Portugalci, ki jih na igrišču vodiTekma bo 31. maja v Stožicah, Slovenci se bodo pod vodstvom Matjaža Keka tedaj pripravljali na ligo narodov, Portugalci pa na obrambo naslova evropskih prvakov, ki so ga osvojili leta 2016.»Glavni dogodek bo slavnostna akademija, ki bo aprila. Ozrli se bomo na sto let zveze, pripravili ustrezen program s pomembnimi gosti. Govorimo o ljudeh iz evropskega in svetovnega nogometa in seveda o slovenskih legendah. Pogledali pa si bomo tudi dokumentarni film, ki ga pripravljamo za to obletnico. Imeli bomo razstavo fotografij skozi vsa obdobja zveze, z medobčinskimi zvezami bomo pripravili lokalne akademije z lokalnimi gosti ... Dogajalo se bo skozi vse leto. Eden vrhuncev bo prijateljska tekma s Portugalsko. Ta bo 31. maja v Ljubljani. Hvaležni smo portugalski zvezi, da se je odzvala vabilu. S predsednikom portugalske zveze, ki je tudi podpredsednik Evropske nogometne zveze, imamo zelo dobre odnose. Za to tekmo smo se dogovorili tako rekoč že pred finalom evropskega prvenstva v futsalu 2018 pri nas, ko je bila Portugalska evropski prvak. Fernando je držal besedo,« je v pogovoru za STA povedal Mijatović.Kapetan portugalske reprezentance je Cristiano Ronaldo, glede na to, da bo to ena zadnjih preizkušenj pred evropskim prvenstvom, ki ga bo od 12. junija do 12. julija gostilo 12 evropskih mest, je pričakovati, da ga bomo videli na igrišču, vendar Mijatović tega ne obljublja. »O tem je težko govoriti. Celotna portugalska reprezentanca bo tukaj, ampak zaradi spleta okoliščin se vedno lahko kdo ne pojavi na igrišču. Govorimo seveda o kompletni portugalski vrsti. Ne moremo vedeti, v kakšnem stanju bodo posamezniki 31. maja,« je za STA še povedal Mijatović.Ronaldu bi sicer nastop v Stožicah preprečila morebitna uvrstitev Juventusa v finale lige prvakov, ki bo v soboto, 30. maja, v Istanbulu. Portugalčev klub bo prvo tekmo osmine finala 26. februarja igral v gosteh proti Lyonu.Vstopnice za tekmo s Portugalsko bodo najprej v prodaji v paketu s tekmo s Turčijo, ki bo na sporedu 27. marca. Cena paketa v predprodaji za člane »Biti kot eno« bo 40 evrov, v redni prodaji pa bo do tekme s Turčijo cena paketa 45 evrov.