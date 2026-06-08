V sobi 202 se kuje obramba naslova

Tudi štiri leta pozneje v taboru nogometnih svetovnih prvakov Argentincev ni ničesar novega. Vajeti moštva so trdno v rokah Lionela Messija in njegove »desne roke« selektorja Lionela Scalonija. Dvojec je že v Katarju pokazal »uigranost« in razumevanje delovanja kolektiva, v katerem je prva violina vsemogočni mož, mesija, čarovnik ... Tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo vse podrejeno 38-letnemu zvezdniku, ki pred uvodno tekmo 23. SP v skupini J proti Alžiriji v Kansas Cityju bije bitko s časom oziroma s poškodbo.

Ni preplaha: veliki »palček« ni tako poškodovan, da bi njegov šesti in zadnji mundial visel v zraku, a v njegovih letih je treba biti pazljiv. Vsaj tako, kot je selektor pri ohranjanju avtoritete in homogenosti moštva.