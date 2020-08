V soboto vendarle začetek nove sezone 1. SNL

Ljubljana - Slovenski nogometni prvoligaši se po kratkem premoru med sezonama in prestavitvi začetka zaradi novega koronavirusa v soboto vračajo na nogometna igrišča. Novo sezono bosta v soboto ob 17. uri začela Tabor Sežana in Koper, poroča uradna spletna stran Prve lige Telekom Slovenije.



V soboto ob 19. uri bodo sezono začeli v Domžalah, kjer bo gostoval Bravo, sobotni spored pa se bo končal v Celju, kjer se bosta ob 20.45 pomerila državni in pokalni prvak, Celje in Mura. V nedeljo bo še tekma med Mariborom in Aluminijem, začela se bo ob 18. uri.



Zaradi karantene v ljubljanskem prvoligašu, ki se izteče 22. avgusta, bo tekma med Olimpijo in Gorico odigrana v kasnejšem terminu.