V Španiji se čudijo neverjetnim obrambam »Oblaktopusa«

Redno dokazuje, da je eden od najboljših na svetu



Kazen za Kevina Kampla

Kevin Kampl (levo) se je kot lev boril za vsako žogo, vendar ni mogel preprečiti Leipzigovega poraza. FOTO: Reuters

Ljubljana – Madridski Atletico je v boju za tretje oziroma četrto mesto v elitni španski nogometni ligi, ki še prinašata vstopnici za nastop v ligi prvakov 2020/21, dosegel pomembno zmago, potem ko je v 30. kolu z 1:0 premagal Real Valladolid. Slovenski vratarski asje znova prispeval viden delež k uspehu, saj je še drugič zapored ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.»Rdeče-beli« so dolgo lomili odpor tekmecev iz Kastilje in Leona, zlomili pa so ga v 81. minuti, ko je v polno zadel Španec, ki je vstopil namesto rojakain je bil v igri šele osem minut, ko je zabil zmagoviti gol. Visoko oceno si je prislužil tudi Oblak, ki so ga posebej izpostavili v naslovu članka spletne izdaje športnega časnika Marca.»Atleticove tekme se ne začnejo, dokler se Oblak ne izkaže z obrambo,« so zapisali in pristavili, da je slovenski čuvaj prikazal več čudežev. Povzeli so, da je »Oblaktopus« (izpeljanka iz besede octopus – hobotnica) spet blestel. »Že v prvih petih minutah je poletel v svojih vratih in navdušil z neverjetno obrambo. 'Atleti' ne bi zmagali brez njega,« so pohvalili 27-letnega Škofjeločana.Oblak je sicer v soboto branil že na 248. tekmi za Atletico, s čimer se je na drugem mestu klubske (vratarske) lestvice izenačil s. Več nastopov je kot čuvaj mreže za »žimničarje« zbral le legendarni, toda slovenska »hobotnica« je – kakor so zapisali na uradni spletni strani madridskega moštva – na najboljši poti, da podre vse klubske rekorde.»Odkar je Jan leta 2014 prišel k nam, redno dokazuje, da je eden od najboljših vratarjev na svetu. Slovenec je lani podaljšal pogodbo s klubom do leta 2023 in v tej sezoni postal eden od naših kapetanov. Z Atleticom je osvojil španski superpokal (2014), evropsko ligo (2017/18) in evropski superpokal (2018). V sezonah 2015/16 in 2016/17 so ga uvrstili v idealno enajsterico lige prvakov, leta 2018 pa so ga razglasili za najboljšega čuvaja mreže v evropski ligi. Za nameček je med letoma 2015 in 2019 osvojil štiri zaporedna priznanja zamora za najboljšega vratarja v španskem prvenstvu,« v klubu ne skrivajo navdušenja nad Oblakom, ki je bil med najzaslužnejšimi, da so Madridčani na tretjem mestu elitne španske lige prehiteli nogometaše Seville.Na vrhu kraljujeta Barcelona in Real Madrid, ki je zaradi boljšega medsebojnega razmerja po zmagi v San Sebastianu prevzel vodstvo na lestvici.V derbiju nemškega prvenstva je Leipzig doma z 0:2 klonil pred dortmundsko Borussio, ki si je tako že pred zadnjim krogom zagotovila drugo mesto. Za goste je oba gola dosegel norveški čudežni deček(30. in 90.). Nekdanji slovenski reprezentant, ki je prejel rumeni karton, je za »rdeče bike« igral do 70. minute, ko je po odločitvi trenerjaskupaj s poslavljajočim se domačim zvezdnikom(po sezoni se bo preselil k londonskemu Chelseaju) zapustil igrišče.Leipzig je tako dokončno izgubil bitko za naslov nemškega podprvaka, v zadnjem sobotnem krogu bo na gostovanju v Augsburgu reševal tretje mesto (ali četrto) in z njima udeležbo v ligi prvakov 2020/21.