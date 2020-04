V Španiji tekme na 48 ur

Ljubljana - Vodstvo španske nogometne lige na vsak način želi spraviti domače prvenstvo do konca. Zato je predlagala, da bi po umiritvi razmer zaradi koronavirusa tekme igrali vsakih 48 ur, kar pa je v nasprotju s pravili, ki zahtevajo, da mora zaradi zdravstvene varnosti nogometašev med tekmama preteči vsaj 72 ur.



O tem se je vodstvo lige pogovarjalo s sindikatom nogometnih igralcev, ki ni odločno zavrnil te možnosti, a dejal, da bodo o tem odločali igralci.



Vodstvo lige in sindikat sta se pogovarjala tudi o napovedanem znižanju plač, vendar podrobnosti pogovora nista izdala. V videokonferenco sta poskušala vključiti tudi predsednika španske zveze Luisa Rubialesa, ki se ni odzival na klice.



Med španskimi nogometni klubi je znižanje plač že potrdila Barcelona. Lionel Messi in drugi bodo tri mesece prejemali kar za 70 odstotkov nižje plače.