V Splitu zaušnica za ponos ljubljanskih navijačev in zažgan transparent

V svetu organiziranih navijaških skupin veljajo zanimiva pravila in rituali, kraja transparentov pa sodi med najhujše zaušnice za ponos skupine, še posebej če izgubijo enega glavnih transparentov, kot se je konec novembra v Ljubljani zgodilo Green Dragons.

Ukradli so ga pripadniki splitske Torcide kot maščevanje za pretep na prijateljski tekmi dve leti nazaj, ga pokazali na tekmi z Vukovarjem in ga v drugem polčasu zažgali. Ob tem so razvili še transparent z napisom: »V zmajevem gnezdu se redijo laži, sveti Jure pokaži jim kazen.«

Ljubljanska navijaška skupina se na dogodek na družbenih omrežjih še ni odzvala, šlo pa naj bi za odgovor na pretep, v katerem so jo dve leti nazaj skupili pripadniki podskupine Torcide, imenovani Klošari. Hajduk je nedeljsko tekmo z Vukovarjem sicer dobil z 2:1.