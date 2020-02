V štajerski nogomet naj bi investirali Neapeljčani

Nogometni klub Drava bodo prevzeli italijanski investitorji, so na sredini večerni skupščini na Ptuju oznanili v klubu. Klub je na omrežju Facebook že zaželel dobrodošlico novemu predsedniku Italijanu Salviu Passanteju, ki je prevzel vodenje kluba in ki prihaja iz Neaplja. Gre za novinarja-poslovneža, ki ima v lasti spletno televizijo in spletno stran CacioNapoli24, ob tem pa je tudi zastopnik nogometašev z licenco FIFA.



»Danes je zgodovinski dan, skupščina Drave me je ustoličila za predsednika NK Drava, postal sem eden od petih najmlajših predsednikov v evropskem poklicnem nogometu. Cilj je evropska liga čez tri leta. Navijač kluba je prvič postal njegov predsednik,« je med drugim zapisal Passante in se zahvalil tudi Seadu Ziliću, nekdanjemu igralcu Drave. Čas bo pokazal, kako resen je zadnji projekt na Ptuju.



Po sporu med nigerijskimi lastniki in tedanjim podpredsednikom kluba Nastjo Čehom so na skupščini 10. februarja člani društva izglasovali razveljavitev pogodb med NŠ Drava in podjetjem NK Drava Dakinda. Nekdanji predsednik kluba Nigerijec Emmanuel Akpakwu je dejal, da zadeva še zdaleč ni končana in da bodo novo vodstvo kluba prijavili pristojnim organom ter pravico poiskali na sodišču.