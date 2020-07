Prva zmaga Rudarja v tej sezoni? Celje in Olimpija nared za bitko

V Kidričevem štajerski derbi

Celjani so se na tekmo svojih karier pripravljali na tradicionalen način, toda dodatno ambiciozno. FOTO: Uroš Hočevar

Danes se bo končala slovenska nogometna sezona. Šele v zadnjem kolu PrveLige Telekom Slovenije bo znan prvak za sezono 2019/20. Kandidata za naslov prvaka sta lein, ki bosta v boju za prvo mesto medsebojno tekmo igralav Celju.V prednosti so Celjani, ki imajo na lestvici dve točki več. Celjani si lahko privoščijo neodločen izid, za Olimpijo šteje le zmaga. V prejšnjih treh tekmah sezone sta ekipi enkrat igrali neodločeno, Ljubljančani so zmagali s 3:1, Celjani pa z 1:0. Tudi uporabniki našega profila na Twitterju ocenjujejo, da ima Celje več možnosti za naslov prvaka.Razplet predzadnjega kroga je dokončno iz igre za naslov izločil tudi, ki so imeli pred tem sicer majhne teoretične možnosti, a ob štirih točkah zaostanka za Celjem na vrh ne morejo več. Lahko pa, če bodo danes premagaliin bo Olimpija izgubila, še skočijo na drugo mesto. Prav ob 18. uri so krenili v »ogrevanje« za večerni derbi na štadionih vinPo prveih polčasih kaže na zmago Rudarja prav v zadnjem kolu sezone 2019/20. Velenjčani vodijo v Spodnji Šiški z golom, toda do konca je resda še 45 minut igre.