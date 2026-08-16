V Stožicah bi lahko zagorelo, a še vedno tli; je bil gol Olimpije regularen?

Spomin na zadnji večni derbi minule sezone in pirotehnično predstavo, ki je v Ljudskem vrtu ušla z vajeti, je bil še živ, zato je dobršen del nogometne javnosti začetek dvoboja med Olimpijo in Mariborom v Stožicah pričakoval nemirno, tudi nelagodno. Če so bili na lastnike kluba lani jezni vijolični, zdaj besnijo pristaši zmajev, kljub temu pa na tribunah hujših izgredov ni bilo in v ospredju je ostal nogomet. Remi z 1:1 je ponudil veliko ritma v prvem delu, v drugem pa agresivne igre ter delitev točk, ki za odtenek bolj veseli Olimpijo, čeprav so imeli gostitelji na dosegu roke poln rezultatski izplen. V dneh pred derbijem na razgreto ozračje v Stožicah ni vplivalo le žgoče sonce, za to so bili v veliki meri zaslužni organizirani navijači s (slabo) prikritimi grožnjami predsedniku Adamu ...