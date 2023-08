V Stožicah gradijo temelje za novo dobo Olimpije

V nadaljevanju preberite:

Prvo dejanje nove sezone so v Stožicah opravili takoj po sklepnem minule. V strokovni štab sta prišla športni direktor Vlado Ilievski in izkušeni italijanski strateg Simone Pianigiani, ki bo zadolžen za napredek v igri prenovljene Cedevite Olimpije. Z okleščenim proračunom bodo letos stavili na mladost in razvoj. »Smo šele na prvem koraku triletnega cikla, po napredku bomo lahko sodili, kako uspešna je bila sezona,« je Italijan pripravljen na razburljivo obdobje v Ljubljani.

Po združitvi zagrebške Cedevite s stožiškim velikanom je bilo prvo triletno obdobje namenjeno oblikovanju trdnih temeljev v Ljubljani, s četrtfinalom evropskega pokala in polfinalom v regionalni ligi je bil izpolnjen tudi del rezultatskih pričakovanj. Ta segajo še višje, a z megalomanskimi zneski beograjskega dvojca Partizan – Crvena zvezda ljubljanski klub ne more in ne želi tekmovati, zato je sledil zasuk v strategiji.

»Prvi trening nove sezone je vedno nekaj posebnega, končno lahko nehamo razmišljati o tržnici in začnemo trenirati. Imamo zanimivo mešanico igralcev, nekaj zelo obetavnih mladih in nekaj novih veteranov. Za vse je to obdobje spoznavanja, a časa ne bo veliko, prve tekme bodo hitro tu,« pravi novi ljubljanski strateg Pianigiani.