FOTO:Kdo bo ostal v Evropi, Olimpija, Mura ali nobeden?

Ljubljana

Olimpija išče formo, ki bi ji dala zalet za nadaljevanje sezone. Timi Max Elšnik je eden njenih glavnih adutov. FOTO: Blaž Samec/Delo



Endri Čekiči se ne vidi več pri Olimpiji

8,2

milijona evrov je vreden igralski kader Olimpije, 6,5 milijona kader njenega tekmeca Zrinjskega

Žiga Kous in Žan Karničnik sta del neprebojne Murine obrambe. FOTO: Blaž Samec/Delo



Mura ima tudi skrite adute

5

milijonov evrov je vreden igralski kader Mure, 14,7 milijona kader njenega tekmeca Århusa

Jan Gorenc in drugi soboški branilci bodo imeli proti Dancem težjo nalogo kot v 1. kolu proti Estoncem. FOTO: Sobota.info

- Na evropskem nogometnem prizorišču se redkokdaj ponudijo priložnosti, kakršni se bosta Olimpiji in Muri. V današnjih tekmah 2. kola kvalifikacij za evropsko ligo jima je žreb namenil premagljiva tekmeca in vlogo gostiteljev. Olimpija je favorit proti predstavniku BiH Zrinjskemu, Mura najmanj enakovredna uglednejšemu danskemu tekmecu Århusu. V Stožicah bo tekma ob 18.30, v Fazaneriji ob 20.15, obe bosta brez navzočih gledalcev.Napredovanje prinaša tudi dodatnih 280.000 evrov, več ugleda in predvsem izboljšanje posebnega koeficienta slovenskih klubov na Uefini lestvici.»Potrebujem čas,« je bila v zadnjih tednih največkrat slišana besedna zveza Olimpijinega trenerja. Zdaj ga nima več in na voljo ga je imel dovolj, da bi moštvo ustrezno pripravil za tekmo, ki Olimpiji na stežaj odpira vrata 3. kola in dviguje njene delnice za nadaljevanje sezone, v katero vstopa s povratnikom in ljubljencev navijačev. Njegova vrnitev je dvignila apetite in hkrati vzpostavila več vznemirljivih vprašanj. Boše kdaj oblekel Olimpijin dres? Mar se je končala tudi kratka avantura junaka prve tekme v novi sezoni – z islandskim Vikingurjem –, ki ga je Vombergar zrinil s seznama?je gotovo vprašljiv. Albanec se ni vrnil iz Turčije in tudi ni opravil testa na virus sars-cov-2. Vsi Ljubljančani so bili negativni, na žalost ne le na testih, pač pa doslej tudi na igrišču.»Upam, da so se igralci po naporni nedeljski tekmi proti Muri osvežili. Pred tekmo bomo opravili taktični trening in upam, da bomo maksimalno pripravljeni za evropsko preizkušnjo,« je povedal Skender in razblinil neznanke o Vombergarju.»Glede na njegovo stanje, ker ni še opravil treninga z moštvom, v konici napada pa potrebujemo igralca z dodano vrednostjo, resno razmišljamo o tem, da bi Andres lahko igral od prve minute.«»Vrhunsko. Odlično se počutim, telesno sem pripravljen, čeprav nisem veliko igral, toda na treningih sem šel vedno na polno. Upam na čim boljšo predstavo in napredovanje,« je svojo formo, predvsem telesno pripravljenost, ocenil Andres, ki mu je ruska avanturo pustila več prijetnih kot negativnih spominov. Kljub temu je priznal, da si je zaželel zamenjavo okolja, ker želi več igrati.Skenderja pri pripravi strategije in udarne enajsterice najbolj vznemirjajo napadalci. Vukušić insta na pol pripravljena. Ali pa še to ne.»Ante je komaj opravil en skupen trening. Dvojec Andres-Ante se lepo sliši, ampak realno stanje je, da bi Ante lahko igral največ dvajset minut. Podobno je z Ivanovićem, pri katerem je očitno, da je zunaj tekmovalnega ritma,« je dal vedeti Skender in nakazal, kako bi lahko padel Zrinjski. »Z več drznosti. Zrinjski je izkušena ekipa, z veliko igralci z mednarodnimi izkušnjami. V vsakem pogledu kakovosten tekmec. V 2. kolu ni več slabih, a mi se moramo posvetiti svoji igri,« je ob nizanju alibijev, da se menja moštvo, da niso imeli več časa, a je v napornih tekmah imel najboljše treninge, zaokrožil pogled proti tekmi 36-letni Osiječan. Od vseh trenerjev v obdobju predsedovanja Milana Mandarića nihče ni imel toliko miru ali podpore.Dvoboj v Stožicah bo vodila španska sodniška zasedba, glavni boMura? Epidemija koronavirusa je Prekmurcem vzela prvovrstni spektakel, toda ni ugasnila nogometne evforije, ki so jo črno-beli izzvali z odličnim štartom v sezono. Apetiti so višji tudi v Evropi, v eni tekmi in proti premagljivemu tekmecu je možno vse.»Evropska tekma se razlikuje od prvenstvene ali pokalne. Ta je še posebna, ker gre za 'nokavt' sistem. Ni več popravnega izpita, zato bomo poskušali biti samosvoji in vsiliti svoj ritem igre. Naša prednost je igrišče, vemo, kakšne pasti so na njem, kam in kako se odbija žoga. Pomembno je, da bomo z drzno igro čvrsti, delavni in konkretni,« je kratko in jedrnato napovedal Murino idealno podobo trenerPred mlajšim kolegom z Århusove klopi, 43-letnim, ki favorizira sistem igre 4-3-3 – Šimundža se v tej sezoni oklepa 3-5-2- ali 4-2-3-1 –, je v uvodnem delu sezone bržkone skril nekaj adutov. Ni pa mogel skriti čvrste obrambe, ki sploh še ni prejela gola.»To nas navdaja z optimizmom. Toda igramo le eno tekmo in četudi bi prejeli gol, zaostanek ne bi pomenil ničesar,« je poudaril kapetan, eden od igralcev, ki je imel na začetku sezone popolno trenerjevo zaupanje.Sodniki prihajajo iz Gruzije, glavni bo