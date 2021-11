Prekmurci v Stožicah začenjajo niz treh peklenskih tekem

V 1. SNL so najvznemirljivejša naslednja vprašanja: bo Olimpija ujela stik z vodilnima, se bo branilka naslova Mura zadržala v šampionskem območju, bo Koper zdržal ob naletu Maribora? Pri Olimpiji zlagajo vodstveno garnituro in uglašujejo moštvo za jesenski finiš, v katerega gresta vodilna Koper in Maribor s tekmama proti zadnjima Radomljam in Aluminiju.