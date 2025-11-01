Mariborski trener priznal: današnja tekma v Stožicah najtežja

Prvi dnevi novembra prinašajo vrnitev slovenskega nogometnega prvenstva. Tekme 14. kola bodo odprli danes popoldne v Stožicah, kjer bodo gostovali nogometaši Brava, krog pa bodo končali šele v ponedeljek, ko se bosta pomerila Domžale in Mura. Danes in jutri bomo videli dva prava derbija v Stožicah in na Bonifiki.

Mariborski trener Feđa Dudić želi čim prej pozabiti na spodrsljaj v Grosupljem, kjer ga je izločil iz pokala drugoligaš Brinje. »Bravo? Moja peta tekma na klopi Maribora bo tudi najtežja. Ko je najtežje, pa moraš pokazati, da si najboljši. To miselnost imam v sebi, skušal jo bom prenesti na igralce. Ko se zgodi, kar se je zgodilo nam v sredo, moraš strniti vrste in poskrbeti le za rezultat. Nedvomno ne bo umiranja v lepoti, potrebujemo predvsem dober rezultat, kar bo v ospredju. Bravo ima svoj slog igre, ne prilagaja se nikomur. Tranzicijo je pripeljal do popolnosti, na takšen način osvaja največ točk,« je zatrdil Dudić.

Zoran Zeljković je trener Kopra. FOTO: Blaž Samec

Nedelja prinaša derbi med Koprom in Olimpijo na Obali, kjer bo gotovo zanimivo. Primorce je nedavno prevzel Zoran Zeljković, ki je nekoč vodil tudi Olimpijo in bo gotovo želel premagati zečeno-bele, toda zadnje tri prvenstvene tekme na Bonifiki so pripadle prav Ljubljančanom.