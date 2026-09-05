V Stožicah vlada strah pred vaškim velikanom

Maribor je v zaletu in ne popušča ter tekmece postavlja v neprijeten položaj, saj se zavedajo, da vsak spodrsljaj povečuje zaostanek za vijoličnimi. Ti so po sedmih tekmah še brez poraza. Tudi v 8. kolu 1. SNL jim kaže dobro, v nedeljskem dvoboju v Ljudskem vrtu jih bo izzvala neprepričljiva Mura. Osrednja in nenavadna sobotna tekma bo večerna v Stožicah, Olimpija tresočih nog gosti Brinje. Po sinočnji uvodni tekmi kroga v Lendavi bo danes prva v Kidričevem, nedeljska zadnja v Celju pa z gostovanjem Koprčanov ponuja derbi kola. Kidričevo: Aluminij – Bravo (sodnik Bojan Mertik): Kidričani za kaj več kot tu in tam kakšno tekmo »za nagajanje« favoritom, le niso sposobni. To je razkrila zaostala tekma proti Celjanom, kar pa pomeni, da bi lahko Šiškarji občutili nagajivost gostiteljev, ki so ...