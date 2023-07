V Stožicah nared bodisi za Galatasaray bodisi za Astano

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko pričakujejo v evropskih nogometnih pokalih Olimpija, Maribor in Celje? To se sprašujejo njihovi navijači po žrebu parov 3. kola kvalifikacij za vsa tri Uefina klubska tekmovanja. Preverili smo, kdo so prvi tekmeci slovenskih klubov, kaj čaka Slovence v primeru (ne)uspehov in kako visoko lahko realno merijo po plesu kroglic ob Ženevskem jezeru.

Komu kaže najbolje in kdo se je znašel pred najtežjim izzivom? Česa se gotovo spominja slovenski selektor Matjaž Kek in kdo je grenil življenje Slovencem letos v Astani?