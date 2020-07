V Stožicah nemočen, v Nemčiji daleč najboljši

Takole je Robert Lewandowski lani izgubil eno od bitk z Miho Mevljo v Stožicah. FOTO: Jure Makovec/AFP

Kapetan poljske nogometne reprezentance in nogometaš münchenskega Bayernaje po pokalu za najboljšega strelca bundeslige prejel še drugo trofejo. V tradicionalnem izboru najboljšega nogometaša, ki ga prireja revija Kicker, je kar 42 odstotkov od 270 nogometašev ocenilo, da je bil 31-letni Poljak najboljši igralec v sezoni.Lewandowski je krepko prehitel konkurenco.iz Borussie Dortmunda je od soigralcev in tekmecev prejel 14 odstotkov glasov, drugi Bayernov nogometašpa 12. V pravkar končani sezoni je Lewandowski dosegel 34 golov. Do absolutnega rekordaiz sezone 1971/72 mu jih je zmanjkalo šest. Morda mu to uspe v prihodnjih letih, saj ima pogodbo z Bavarci sklenjeno do leta 2023.Odlični poljski napadalec se je lani septembra predstavil tudi slovenskim ljubiteljem nogometa, toda ni se mu izšlo po načrtu. Poljska reprezentanca je bila namreč v Stožicah popolnoma nemočna, Slovenci so zmagali z 2 : 0, čeprav nato oktobra niso nadgradili opravljenega.