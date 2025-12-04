V Stožicah Olimpiji grozijo Celjani in persona non grata

Današnje zadnje dejanje osmine finala nogometnega pokala Pivovarne Union v Stožicah (18.00) bo domala kot zaključni dvoboj. Pod nogami gori državnemu prvaku Olimpiji, ki zaradi slabšega položaja na lestvici noče, da bi bila pri lovu na Evropo odvisna le od prvenstvenega razpleta. Toda ovira, ki jo želi preskočiti, je najvišja možna. Branilci pokalne lovorike Celjani in med Olimpijinimi voditelji še vedno "persona non grata" Albert Riera imajo drugačne načrte.

Olimpijin trener Federico Bessone še ni Riera, a s svojimi prijemi počasi zlaga raztreseni zeleno-beli mozaik, ki ga že pozimi čaka »prestrukturiranje«. Toda Ljubljančani še zlepa niso tako zanesljivi in boljši, da bi bili drevi izraziti favoriti proti močno oslabljenim Celjanom.

»Je res že dolgo, ampak zdi se mi, da moštvo zdaj razume, kaj si želim. Treniramo trdo in naporno. Nam pokalno tekmovanje predstavlja pot v Evropo. Pripravili smo se kot za druge tekme in poskušali bomo zmagati. To je derbi, za nas veliko pomembnejši,« je Bessone napovedal sila pomenljivo tekmo, za katero je našel formulo na zadnjem medsebojnem dvoboju v Celju, kjer so Ljubljančani iztržili neodločen izid 0:0. Na kakšen način so ga dosegli, ni bilo všeč Rieri, a tudi Bessone ve, da igra »na telo«, ki bo tudi drevi imela prednost pred všečnostjo, ne ustreza tekmecem.