    Nogomet

    V Stožicah pričakujejo množičen obisk

    Pri Nogometni zvezi Sloveniji so se zaradi velikega zanimanja za četrtkovo tekmo naše reprezentance z Belorusijo odločili odpreti zgornje tribune.
    Stožice bodo v četrtek pokale po šivih. FOTO: Uefa
    Stožice bodo v četrtek pokale po šivih. FOTO: Uefa
    Š. R.
    27. 1. 2026 | 20:00
    1:28
    Pred slovensko reprezentanco v futsalu je odločilen obračun skupinskega dela UEFA Futsal Eura 2026. Slovenija se bo v četrtek ob 17.30 v Areni Stožice pomerila z Belorusijo, tekma pa bo odločala o uvrstitvi v četrtfinale evropskega prvenstva.

    Izbranci selektorja Tomislava Horvata računajo na glasno podporo s tribun, ki je že večkrat dokazala, da lahko odigra ključno vlogo v najtežjih trenutkih. Arena Stožice je v preteklosti že večkrat dihala z reprezentanco, očitno pa bo podobno tudi tokrat, kar potrjuje tudi veliko zanimanje za vstopnice. Nogometna zveza Slovenije je namreč za četrtkov tekmovalni dan sprostila v prodajo vstopnice na rdečem, torej zgornjem ringu Arene Stožice, saj bo v zelenem premalo prostora za vse slovenske ljubitelje futsala.

    V primeru četrtkovega uspeha in tako uvrstitve naše reprezentance med osem najboljših pa se očitno lahko zgodi, da bodo vstopnice šle kot vroče žemljice. Četrtfinale v Stožicah je na sporedu v nedeljo. 

