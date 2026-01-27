V Stožicah pričakujejo množičen obisk

Pred slovensko reprezentanco v futsalu je odločilen obračun skupinskega dela UEFA Futsal Eura 2026. Slovenija se bo v četrtek ob 17.30 v Areni Stožice pomerila z Belorusijo, tekma pa bo odločala o uvrstitvi v četrtfinale evropskega prvenstva.

Izbranci selektorja Tomislava Horvata računajo na glasno podporo s tribun, ki je že večkrat dokazala, da lahko odigra ključno vlogo v najtežjih trenutkih. Arena Stožice je v preteklosti že večkrat dihala z reprezentanco, očitno pa bo podobno tudi tokrat, kar potrjuje tudi veliko zanimanje za vstopnice. Nogometna zveza Slovenije je namreč za četrtkov tekmovalni dan sprostila v prodajo vstopnice na rdečem, torej zgornjem ringu Arene Stožice, saj bo v zelenem premalo prostora za vse slovenske ljubitelje futsala.

V primeru četrtkovega uspeha in tako uvrstitve naše reprezentance med osem najboljših pa se očitno lahko zgodi, da bodo vstopnice šle kot vroče žemljice. Četrtfinale v Stožicah je na sporedu v nedeljo.