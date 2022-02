V Stožicah vtis ne šteje

V nadaljevanju preberite:

Prva tekma 23. kola je bila že včeraj v Celju, kjer so gostitelji v razburljivi in dopadljivi tekmi le strli goste iz Kidričevega in prišli do prve zmage v drugem delu sezone. Danes bosta še tekmi v Domžalah, jutri pa v Murski Soboti. Vrhunec bo nedeljski derbi v Stožicah, ko bodo zeleno-beli in Koprčani že vedeli, koliko bo iztržil vodilni Maribor v današnjem dvoboju proti Taboru.