Kaj bo videl novi selektor zeleno-belih?

Celjani že odštevajo dneve do osvojitve naslova slovenskih nogometnih prvakov, drugega v treh letih in tretjega v tem desetletju. S praktično nedosegljivim naskokom pred tekmeci bodo lahko igrali sproščeno in za svojo dušo ter spremljali srhljivo bitko za preostali dve evropski vstopnici skozi ligo, za katero se potegujejo Maribor, Koper in Olimpija. Morda tudi Bravo, ki je v igri še v pokalnem tekmovanju. Po včerajšnji prvi tekmi 29. kolu 1. SNL v Ajdovščini bodo danes še tekme v Stožicah, Murski Soboti in Domžalah. Maribor je prost.

Bo kaj lažje trenerju Federicu Bessoneju brez Gorana Boromise, ki ga je »vodil« in mu »svetoval«, kako, zakaj in kaj? Malo verjetno, za zeleno-bele je igra za zmago oziroma napadanje z žogo v nogah – tudi zaradi napačne selekcije igralcev bivšega športnega direktorja – skoraj misija nemogoče, o čemer se bo lahko prepričal novi športni direktor Nedžat Aygün. Tudi Kidričani bodo zahtevni tekmeci, lažji bodo zgolj, če bodo oni prevzeli vajeti igre v svoje roke, kar najbolj ustreza pragmatičnemu Argentincu na trenerskem stolčku. Predsednik Adam Delius ga je nagradil s podaljšanjem pogodbe, vprašanje pa je, ali si jo je zaslužil.