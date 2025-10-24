V Stožicah želijo rekord in še večji spektakel kot leta 2018

Po sedmih letih se najboljši igralci dvoranskega nogometa na stari celini vračajo v Stožice. Tokrat brez prvega zvezdnika evropskega futsala Ricardinha, ki je reprezentančne nogometne čevlje že obesil na klin, a še vedno z močno in motivirano domačo zasedbo, ki znova računa na presenečenje. Leta 2018 je futsal pospešil srčni utrip slovenskih športnih navdušencev, v Stožicah je tekme v živo spremljalo prek 100.000 gledalcev. Skupinski del in zaključni boji bodo tudi januarja in februarja prihodnje leto na slovenskih tleh.

Futsal, dvoranski nogomet ali mali nogomet, poimenovanje ni bistveno. Ta različica čudovite igre z žogo privablja največ rekreativnih igralcev, na profesionalni ravni pa ni tako odmevna kot klasična nogometna različica. A to ne pomeni, da zanjo v Sloveniji ne vlada zanimanje, o čemer smo se lahko prepričali leta 2018, ko so Stožice gostile najboljše futsaliste stare celine. »Ko smo nekaj tednov pred prvenstvom igrali prijateljsko tekmo s Portugalsko, z največjimi zvezdniki, je bilo na tribunah mogoče 1000 ljudi, dvorana pa ogromna. Takrat smo bili res skeptični, kako bo prvenstvo izgledalo, nato pa so se ljudje prebudili in Stožice so bile trikrat razprodane. Pred toliko gledalci marsikdo od reprezentantov ni igral še nikoli, z domačimi navijači za seboj smo vedno še boljši,« je spomine na prvenstvo pred sedmimi leti opisal tedanji in sedanji kapetan reprezentance Igor Osredkar.

Igor Osredkar se veseli, da bodo znova lahko igrali v Stožicah. FOTO: Tomi Lombar

Euro 2026 bo potekal od 21. januarja do 7. februarja, ko bo na sporedu finale v Stožicah.

Tokrat se je Slovenija državam gostiteljicam pridružila tik pred zdajci zaradi geopolitičnih razmer v Evropi. Euro 2026 bi morali gostiti Latvija in Litva, kjer so bili predvideni tudi zaključni boji, a obe državi gostiteljici zaradi napetosti ob Baltiku in vojne v Ukrajini ne želita na svojih tleh gostiti reprezentance Belorusije. Uefa je zato potrebovala novo gostiteljico, Slovenija je vskočila in dobila dve od štirih skupin, dve četrtfinalni tekmi, tudi obe polfinalni, finale in tekma za tretje mesto se bodo igrali v Stožicah.

Slovenci kot pridne mravljice

»Za nas je to velik privilegij, ne sodimo v ožji krog favoritov, tam so Portugalci, ki so slavili dvakrat zapored, pa Španci, Francozi in Ukrajinci, a bomo svojo priložnost iskali iz ozadja. Smo kot mravljice, ki pridno delajo, lahko presenetimo vsakogar,« je še pred žrebom optimistično napovedal Osredkar. Dve tekmi bo gostila tudi dvorana Tivoli, zadnji tekmi skupinskega dela morata biti odigrani sočasno, zato bo svojo vlogo na prvenstvu pozimi prihodnje leto odigral tudi ljubljanski športni hram. Preostale tekme skupinskega dela v skupinah C in D bodo v Stožicah, skupini A in B pa v Kaunasu oziroma Rigi. Zaključne boje bo gostila največja slovenska športna dvorana.

Na prvenstvo 2018 imajo Slovenci lepe spomine. FOTO: Uroš Hočevar

Žreb 16 udeleženk eura je določil, da bodo v Sloveniji znova igrali evropski zvezdniki. Iz prvega bobna so bili v slovensko skupino C dodeljeni Španci, iz tretjega Belorusi, iz četrtega pa Belgijci. Zanimivo bo tudi v drugi stožiški skupini, kjer bodo ob Portugalcih igrali še vedno nevarni Italijani. »Žreb nam ni bil naklonjen, dobili smo zahtevne tekmece, iz prvega bobna smo se želeli izogniti Španiji in Portugalski. A to ne spremeni naših ciljev, želimo se prebiti iz skupine, potem pa bomo vsako tekmo posebej videli, kaj lahko storimo,« se Osredkar z neugodnim žrebom pretirano ne obremenjuje.

Leta 2018 je Slovenija zanesljivo napredovala iz skupine in se v četrtfinalu dobro kosala s favorizirano Rusijo, šele v zadnjih minutah je dobila dva zadetka, ki sta Rusom prinesla napredovanje. V slovenski vrsti si želijo, da bi imeli znova glasno podporo s tribun, na zadnjem prvenstvu na Slovenskih tleh si je tekme v povprečju ogledalo več kot 5000 gledalcev, doslej je več gledalcev privabilo le evropsko prvenstvo v Srbiji. Če bo Slovencem uspel dober uvod, bi prihodnje leto lahko padel tudi srbski rekord.

Prvenstva se veseli tudi nekdanji kapetan nogometne reprezentance Bojan Jokić. Foto Jože Suhadolnik