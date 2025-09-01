V Stožice prihaja Liverpoolov novinec, vreden 150 milijonov evrov

Liverpool in Newcastle sta naposled dosegla dogovor. Alexander Isak bo ob plačilu rekordnega odškodninskega zneska v angleškem nogometu, 144 milijonov evrov, postal član angleškega prvaka Liverpoola. Prestop sta kluba po poletnih pogajanjih in igralčevem vztrajanju pri dohodu zaključila na zadnji dan prestopnega roka. Viri blizu Newcastla pravijo, da bo celoten posel zanje vreden še pet milijonov evrov več in da so prodajo odobrili savdski lastniki kluba.

Prestop 25-letnega napadalca, ki je v minuli sezoni v premier league za Newcastle zabil 23 golov, je postal najdražji v Angliji. Na petkovi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki v Stožicah bo Švedska imela v napadu dvojec, z vrednostjo 225 milijonov evrov. Za Viktorja Gyökeresa je Arsenala plačal 75 milijonov evrov.

Newcastle je minuli konec tedna že našel Isakovo zamenjavo (in za Benjamina Šeška, ki je bil prvi kandidat angleškega kluba)v nemškem napadalcu Nicku Woltemadeju, za katerega je Stuttgartu plačal 80 milijonov evrov.

Isakov zastopnik je najvplivnejši srbski agent Vlado Lemić, ki je v preteklosti, med drugim, izpeljal prestope Luke Modrića iz Tottenhama v Real Madrid, Samuela Eto'oja iz Interja v Anži, Branislava Ivanovića iz Lokomotiva v Chelsea, Arjena Robbna iz PSV v Chelsea ...