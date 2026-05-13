V Šumi bo veselo, Aluminij se veseli prvega pokalnega naslova

Nogometaši Aluminija so z 1:0 v Celju premagali Brinje Grosuplje in prvič v karieri osvojili slovenski pokal.
Nogometaši Aluminija so pokalni prvaki. Foto Aleksander Golob
N. Gr.
13. 5. 2026 | 22:03
13. 5. 2026 | 22:06
1:52
A+A-

Nenavadni, a nič manj zanimiv pokalni finale je končan, zmage se v Celju veselijo nogometaši Aluminija. Zelo izenačeno srečanje, kjer so imeli Grosupeljčani večji del rahlo pobudo, se je prelomilo v 70. minuti, ko je Samo Matjaž dobil rdeči karton. Prednost igralca več je Aluminij prek Bambe Sussa unovčil v 78. minuti in postal slovenski pokalni prvak.

Zmaji nadaljujejo z grožnjami, tekme z Bravom ne bodo odigrali

Za Aluminij je to največji uspeh v zgodovini kluba, junak Susso je mrežo Brinja zatresel z lepim strelom po tleh z roba kazenskega prostora. Grosupeljčani so pritiskali proti vratom, a v končnici niso uspeli premagati vratarja Matjaža Rozmana.

Poleti bo Aluminij igral v kvalifikacijah za preboj v evropsko ligo, Celjane čaka lov na elitno ligo prvakov, Bravo in Koper pa bosta prek kvalifikacij lovila konferenčno ligo. Pokalni dan je v Celju spremljalo okrog 4000 navijačev obeh moštev, še pred tem so se pokalne lovorike razveselile tudi nogometašice Mure None, ki so z 2:0 premagale Radomlje.

Nogometašice Mure so pričakovano vzdignile pokal. Foto Aleksander Golob
V slovenski klubski nogometni sezoni tako ni več neznank, pokalni in državni prvak sta znana, prav tako nosilci evropskih vozovnic. Vse je jasno tudi na dnu, Domžalčani, ki v spomladanskem delu prvenstva ne sodelujejo, bodo zadnji, v dodatne kvalifikacije za obstanek se podajajo nogometaši Primorja.

