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V surovem Glasgowu in mondenem Luzernu zmaguje nogomet

Nogometna razglednica iz Lucerna in Glasgowa kaže različni podobi mest in odnos do nogometa. Slovenci kombinacija obeh svetov.
Potovanje s trajektom ni dražje, je pa bolj slikovito kot vožnja z vlakom. Fotografije Nejc Grilc
Galerija
Potovanje s trajektom ni dražje, je pa bolj slikovito kot vožnja z vlakom. Fotografije Nejc Grilc
Nejc Grilc
7. 10. 2026 | 04:30
5:54
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Po šestih dneh raziskovanja po poteh slovenske nogometne reprezentance od idiličnega Luzerna, kjer se čas ustavi, do živahnega, a tudi divjega, prvinskega in mestoma nevarnega Glasgowa, kjer se čuti vrvež velikega mesta, je ocena na dlani. Glede naravnih lepot je Slovenija prej Švica kot Škotska in jo v marsičem tudi prekaša, glede značaja velja ravno obratno. Žal se tudi z vidika nogometne infrastrukture Slovenija prej lahko poistoveti s škotskimi težavami kot s švicarskim razcvetom nogometne igre. Ena glavnih znamenitosti Luzerna je stari leseni most. Jesenska podoba sončnega Luzerna, kjer je slovenska reprezentanca preživela večji del oktobrskega potovanja po zahodni Evropi, je presegla pričakovanja. Najbolj gosto naseljeno mesto v osrednji Švici z nekaj več kot 80.000 prebivalci ...
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Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
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Barbara Kramžar 7. 10. 2026 | 03:11
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Nasmejani selektor poslal opozorilo: Tudi Šeško ima resno konkurenco!

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Nova evropska zmaga Slovana, ki je prvi na lestvici

Rokometaši Slovana so tudi na drugi tekmi EHF evropske lige vpisali zmago. Po Tatabanyi je ekipa Uroša Zormana v Tivoliju premagala še islandski Valur.
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Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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