V surovem Glasgowu in mondenem Luzernu zmaguje nogomet

Po šestih dneh raziskovanja po poteh slovenske nogometne reprezentance od idiličnega Luzerna, kjer se čas ustavi, do živahnega, a tudi divjega, prvinskega in mestoma nevarnega Glasgowa, kjer se čuti vrvež velikega mesta, je ocena na dlani. Glede naravnih lepot je Slovenija prej Švica kot Škotska in jo v marsičem tudi prekaša, glede značaja velja ravno obratno. Žal se tudi z vidika nogometne infrastrukture Slovenija prej lahko poistoveti s škotskimi težavami kot s švicarskim razcvetom nogometne igre. Ena glavnih znamenitosti Luzerna je stari leseni most. Jesenska podoba sončnega Luzerna, kjer je slovenska reprezentanca preživela večji del oktobrskega potovanja po zahodni Evropi, je presegla pričakovanja. Najbolj gosto naseljeno mesto v osrednji Švici z nekaj več kot 80.000 prebivalci ...