FOTO:»V težkih časih vodstvo ne sme kazati šibkosti, v nasprotnem primeru se dogajajo velike napake«

»V težkih časih vodstvo ne sme kazati šibkosti, v nasprotnem primeru se dogajajo velike napake«

Aleksander Čeferin: Predsednik Uefe v ekskluzivnem intervjuju o tem, kako je novi koronavirus spremenil Evropo, toda popolnoma poenotil evropski nogomet

»Prvič, gre za to, da trenutno sploh ni mogoče potovati. Drugič, nočem končati nekje v karanteni in ne videti družine dalj časa. In tretjič, v teh časih moramo ravnati odgovorno,« je prepričan predsednik Uefe. FOTO: Uroš Hočevar