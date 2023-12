V Tivoliju ugnali Italijo in ostali v igri za mundial

Slovenska futsalska reprezentanca je v predzadnjem nastopu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2024 gostila Italijo v Tivoliju in jo premagala s 4:2 (2:1). Tako je ostala v igri za svoje prvo SP, zadnja tekma jo čaka na Češkem. Gole so dosegli Jeremy Bukovec (2), Žiga Čeh in Igor Osredkar.

»Mislim, da sta bila ta zadetka najpomembnejša v karieri, glede na to, kaj sta prinesla. Ampak delo še ni dokončano, čaka nas še tekma na Češkem in tja gremo po zmago,« je dejal dvakratni strelec Bukovec.

Zmagovalci skupin se bodo uvrstili na SP, štirje najboljši drugouvrščeni pa se bodo v dodatnih kvalifikacijah borili za dve vstopnici. Vrstni red: Španija (-1) 10, Italija in Slovenija po 7, Češka (-1) 1.

V reprezentanci Slovenije so Nejc Berzelak (Siliko), Luka Lovrec (Meteorplast Šic bar), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Teo Turk (Dosson), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Nejc Hozjan (Sandro Abate), Matej Fideršek (Minerva), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko), Denis Totošković (Nutrition Extrem), Jeremy Bukovec (Olmissum Omiš), Luka Čop (Nutrition Extrem) in Nejc Kovačič (Oplast).