V top 5 brez sprememb, slovenski nogometaši 64.

Nyon - Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) po zmagi nad Latvijo (1:0) in porazu proti Poljski (2:3) v kvalifikacijah za euro 2020 napredovala za eno mesto in je po novem 64. reprezentanca sveta. Na vrhu so še vedno Belgijci pred Francozi in Brazilci, sledijo Angleži in Urugvajci.



Belgijski rdeči vragi so ostali povsem na vrhu lestvice, potem ko so kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 končali brez izgubljene tekme. S 1765 točkami vodijo pred Francozi (1733) in Brazilci (1712).

Ognjeviti napredovali za mesto

Za edino spremembo med najboljšo deseterico so poskrbeli Hrvati, ki so se na račun evropskih prvakov Portugalcev povzpeli na šesto mesto.



Na novembrski lestvici je največji skok navzgor uspel Mjanmarju, ki je napredoval za enajst mest in je zdaj 136.



Slovenski nogometaši, ki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo niso izpolnil cilja, ki ga je zastavil selektor Matjaž Kek, ter so ostali brez uvrstitve na euro 2020, so ta čas na 64. mestu skupaj s Črno goro.