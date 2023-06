V Torinu ovacije za Samirja Handanovića

Nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je danes bržkone odigral zadnjo tekmo za milanski Inter in zelo verjetno tudi zadnjo tekmo v karieri. Osemintridesetletni Ljubljančan je bil v vratih do 65. minute tekme zadnjega kola italijanskega prvenstva na gostovanju pri Torinu in ubranil nekaj strelov, nato pa je prepustil mesto Alexu Cordazu.

Ob odhodu je prejel ovacije Interjevih navijačev, ki so štadion zapustili dobre volje, saj je njihova ekipa zmagala z 1:0. Edini gol je v 37. minuti dosegel Hrvat Marcelo Brozović.

Milančani imajo zdaj en teden časa, da si odpočijejo in se pripravijo na finale lige prvakov, v katerem se bodo merili z Manchester Cityjem.