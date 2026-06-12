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V Torontu in St. Louisu kot sredi Sarajeva

Na tekmi Kanada – Bosna in Hercegovina bo 45.000 gledalcev napolnilo štadion, med občinstvom bodo številni navijači gostujočega moštva.
Edin Džeko je že dve desetletji vodilni nogometni as pri reprezentanci BiH. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
Galerija
Edin Džeko je že dve desetletji vodilni nogometni as pri reprezentanci BiH. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
Siniša Uroševič
12. 6. 2026 | 05:00
4:19
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Med tremi državami, ki prirejajo letošnji mundial, le Kanada doslej še ni bila med prireditelji tega največjega globalnega nogometnega tekmovanja. Zato je v domovini hokeja zdaj občutiti nogometno evforijo, še posebej pa k tej prispevajo privrženci reprezentance Bosne in Hercegovine. Kajti uvodno tekmo bo kanadska izbrana vrsta igrala drevi ob 21. uri v Torontu prav proti izbrani vrsti BiH, ki se bo drugič doslej, po Braziliji 2014, predstavila na mundialu.

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Resda bo ta vnovič igrala zunaj Evrope, toda tudi onstran Atlantika bo uživala v izjemni podpori svojih rojakov, ki bodo stiskali pesti za Edina Džeka in soigralce. Ti se bodo na prizorišča tekem odpravili bodisi iz domovine bodisi drugih evropskih dežel, po vsej Severni Ameriki pa so tudi številni izseljenci iz Bosne in Hercegovine, za katere prihod te reprezentance prinaša prav praznično ozračje.

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