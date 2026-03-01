  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

V trenirki je prišel utapljati jezo, dobil pa kravato

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney je odkril, kako ga je ob obisku kitajske restavracije presenetil legendarni Argentinec Diego Maradona.
Wayne Rooney je po koncu kariere ostal v nogometnih vodah, kot trener ni bil uspešen, a je priljubljen komentator. FOTO: Chris Radburn/Reuters
Galerija
Wayne Rooney je po koncu kariere ostal v nogometnih vodah, kot trener ni bil uspešen, a je priljubljen komentator. FOTO: Chris Radburn/Reuters
G. N.
1. 3. 2026 | 08:30
1. 3. 2026 | 10:10
2:39
A+A-

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney je v oddaji »The Wayne Rooney Show« pripovedoval o svojih najljubših stadionih in za svoj najljubši stadion imenoval madridski Bernabeu in tudi pojasnil, zakaj.

»Dosegli smo dober izid,« je povedal Rooney, ko se je spominjal tekme osmine finala lige prvakov leta 2013.

»Danny Welbeck je dosegel gol z glavo, jaz sem podal iz kota, izenačili smo na 1:1.« Kljub dobri predstavi na gostovanju ga je trener Uniteda Alex Ferguson na domači tekmi posadil na klop za rezervne igralce

»Alex Ferguson mi je rekel, da bom na klopi. Bil sem besen, ker sem v Madridu igral na drugem položaju, a sem opravil delo za ekipo, ki je pomagal do dobrega izida v gosteh. Doma smo izgubili,« je razkril 40-letni Rooney, ki mu je ta nesrečen večer ostal v spominu predvsem zaradi drugega nepozabnega dogodka.

»Tistega večera sem šel v kitajsko restavracijo v trenirki in tam je bil Diego Maradona. Fotografiral sem se z njim. Imel je obleko in kravato, nato pa mi je dal svojo kravato. Bilo je malo čudno, snel si je kravato, mi jo oblekel, medtem ko sem še vedno imel klubsko trenirko,« je razkril eden od najboljših napadalcev rdečih vragov v zgodovini. Argentinca je Anglež še posebej častil. Maradona je za Rooneyja nekoč rekel, da je »poseben talent, ki bi ga morali Angleži ceniti«.

»Ne pridejo tako pogosto igralci, ki lahko napredujejo in postanejo prave zvezde svetovnega razreda,« je preroško povedal sloviti Maradona, potem ko je videl 17-letnega Rooneyja na njegovi prvi tekmi za angleško reprezentanco v kvalifikacijah za Euro leta 2004 proti Makedoniji.

Rooney je Maradono po njegovi smrti leta 2020 v ganljivem poklonu označil za najboljšega in pogovor zaokrožil z naslednjimi besedami: »Da, še vedno imam doma kravato. Šel sem ven besen in spil nekaj kozarcev vina, da sem utopil svojo žalost. Vsaj nekaj dobrega sem dobil od večera, dobil sem Maradonino kravato.«

Wayne RooneyManchester UnitedDiego MaradonaAlex Ferguson

