  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

V Trumpovem odboru za mir tudi Infantino

Predsednik Fife Gianni Infantino se je v Washingtonu udeležil prvega zasedanja odbora za mir, ki ga je sklical ameriški predsednik Donald Trump.
Predsednik Fife Gianni Infantino si je nadel tudi kapo z ameriškim motivom. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Galerija
Predsednik Fife Gianni Infantino si je nadel tudi kapo z ameriškim motivom. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
F. T.
19. 2. 2026 | 17:05
19. 2. 2026 | 17:08
2:22
A+A-

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je v Washingtonu udeležil prvega zasedanja t. i. odbora za mir, ki ga je sklical ameriški predsednik Donald Trump. Odbor naj bi prispeval k iskanju poti iz vojne v Gazi ob krhkem premirju med Izraelom in Hamasom, potrjenem oktobra. Pričakovali so predstavnike več kot 45 držav, vendar so vabila zavrnile nekatere ameriške zaveznice, med njimi Združeno kraljestvo, Nemčija in Francija. Palestinskih predstavnikov ni bilo, izraelski so se srečanja udeležili.

image_alt
V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Infantino in Trump sta v zadnjem letu stkala tesne vezi; predsednik Fife je večkrat obiskal Belo hišo in bil med gosti ob oktobrskem obeleževanju premirja. Pred začetkom srečanja so nekateri udeleženci prejeli rdeče kape v slogu gibanja MAGA z napisom »U.S.A.« in oznako »45–47«, ki se nanaša na Trumpova predsedniška mandata. Infantino si je kapo za kratek čas nadel.

To je znova odprlo vprašanje politične nevtralnosti, trdijo nekateri ameriški mediji. Etični kodeks Fife namreč funkcionarjem nalaga zadržanost do političnih opredelitev. Ameriški mediji so zvezo zaprosili za pojasnilo.

image_alt
Infantino ima v Mar-a-Lagu sladke skrbi

Infantino se je že večkrat znašel pod drobnogledom zaradi domnevnega kršenja načela nevtralnosti. Londonska organizacija FairSquare je decembra vložila etično prijavo, v kateri mu očita, da s podporo Trumpovi politični agendi spodkopava ugled in pravila krovne nogometne organizacije.

Za Infantinom sta sedela madžarski premier Viktor Orban (desno) in argentinski predsednik Javier Milei (levo). FOTO: Chip Somodevilla/AFP
Za Infantinom sta sedela madžarski premier Viktor Orban (desno) in argentinski predsednik Javier Milei (levo). FOTO: Chip Somodevilla/AFP

Predsednik Fife je Trumpa javno podprl kot kandidata za Nobelovo nagrado za mir in mu decembra ob žrebu svetovnega prvenstva podelil prvo Fifino nagrado za mir. Ob kritikah je dejal, da si jo ameriški predsednik »objektivno zasluži«. Trump se mu je v četrtek za priznanje zahvalil in znova poudaril, da Nobelove nagrade ni prejel po krivici.

Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemična tveganja

Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
18. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Investicije

V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

Donald TrumpGianni Infantinoodbor za mirFifasvetovno prvenstvo v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Andrew pridržan, britanski dvor v zadregi

Aretacija zaradi obtožb, povezanih z afero Epstein, je zgodovinski precedens za monarhijo.
Jure Kosec 19. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Učna gradiva

Smernice, kaj bodo učenci uporabljali, bo recenzirala strokovna komisija

Po več pismih učiteljev in burnem odzivu založnikov bodo o smernicah, ki precej krčijo število delovnih zvezkov, še razpravljali.
Špela Kuralt 19. 2. 2026 | 18:24
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Še en spektakel v slovenski bližini? Rim vse bližje kandidaturi

Po uspehu zimskih olimpijskih iger 2026 Italijani že razmišljajo, da bi v večnem mestu organizirali poletne olimpijske igre leta 2040.
19. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Južna Koreja

Večina državljanov si je po obsodbi nekdanjega predsednika in žene oddahnila

Nekdanjemu predsedniku Jun Sok Jolu zaradi razglasitve izrednega stanja in napotitve vojske nad lastni parlament dosmrtna ječa.
Zorana Baković 19. 2. 2026 | 17:44
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Odbor za mir, d. d.

Boštjan Videmšek o Odboru za mir, ki deluje kot delniška družba in z mirom nima nikakršne zveze.
Boštjan Videmšek 19. 2. 2026 | 17:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Še en spektakel v slovenski bližini? Rim vse bližje kandidaturi

Po uspehu zimskih olimpijskih iger 2026 Italijani že razmišljajo, da bi v večnem mestu organizirali poletne olimpijske igre leta 2040.
19. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Južna Koreja

Večina državljanov si je po obsodbi nekdanjega predsednika in žene oddahnila

Nekdanjemu predsedniku Jun Sok Jolu zaradi razglasitve izrednega stanja in napotitve vojske nad lastni parlament dosmrtna ječa.
Zorana Baković 19. 2. 2026 | 17:44
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Odbor za mir, d. d.

Boštjan Videmšek o Odboru za mir, ki deluje kot delniška družba in z mirom nima nikakršne zveze.
Boštjan Videmšek 19. 2. 2026 | 17:37
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo