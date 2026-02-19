V Trumpovem odboru za mir tudi Infantino

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je v Washingtonu udeležil prvega zasedanja t. i. odbora za mir, ki ga je sklical ameriški predsednik Donald Trump. Odbor naj bi prispeval k iskanju poti iz vojne v Gazi ob krhkem premirju med Izraelom in Hamasom, potrjenem oktobra. Pričakovali so predstavnike več kot 45 držav, vendar so vabila zavrnile nekatere ameriške zaveznice, med njimi Združeno kraljestvo, Nemčija in Francija. Palestinskih predstavnikov ni bilo, izraelski so se srečanja udeležili.

Infantino in Trump sta v zadnjem letu stkala tesne vezi; predsednik Fife je večkrat obiskal Belo hišo in bil med gosti ob oktobrskem obeleževanju premirja. Pred začetkom srečanja so nekateri udeleženci prejeli rdeče kape v slogu gibanja MAGA z napisom »U.S.A.« in oznako »45–47«, ki se nanaša na Trumpova predsedniška mandata. Infantino si je kapo za kratek čas nadel.

To je znova odprlo vprašanje politične nevtralnosti, trdijo nekateri ameriški mediji. Etični kodeks Fife namreč funkcionarjem nalaga zadržanost do političnih opredelitev. Ameriški mediji so zvezo zaprosili za pojasnilo.

Infantino se je že večkrat znašel pod drobnogledom zaradi domnevnega kršenja načela nevtralnosti. Londonska organizacija FairSquare je decembra vložila etično prijavo, v kateri mu očita, da s podporo Trumpovi politični agendi spodkopava ugled in pravila krovne nogometne organizacije.

Za Infantinom sta sedela madžarski premier Viktor Orban (desno) in argentinski predsednik Javier Milei (levo). FOTO: Chip Somodevilla/AFP

Predsednik Fife je Trumpa javno podprl kot kandidata za Nobelovo nagrado za mir in mu decembra ob žrebu svetovnega prvenstva podelil prvo Fifino nagrado za mir. Ob kritikah je dejal, da si jo ameriški predsednik »objektivno zasluži«. Trump se mu je v četrtek za priznanje zahvalil in znova poudaril, da Nobelove nagrade ni prejel po krivici.