V Urugvaju je zrasla trda palica za argentinske zadnjice

V nadaljevanju preberite:

Tudi za šampionske zadnjice raste palica, je potrdilo 5. kolo južnoameriških kvalifikacij za nogometni mundial 2026. Argentinci so lani osvojili naslov svetovnih prvakov in 22. t. m. bi minilo okroglo leto od njihovega zadnjega poraza (v 1. kolu SP proti Savdski Arabiji), če se ne bi ujeli v urugvajski primež. Zasluženo. V večnem derbiju sosed, ki sta med seboj odigrali že 198 tekem, so gostje osvojili legendarni štadion Bombonera v Buenos Airesu z goloma Ronalda Arauja in Darwina Nuñeza, svojo mrežo pa ohranili nedotaknjeno.

Edini Argentinec, ki se je razveselil razpleta, je bil selektor Urugvaja Marcelo Bielsa. V nasprotju s pričakovanji ni ponudil priložnosti za igro slovitemu povratniku v reprezentanci Luisu Suarezu, zato pa so vsi nastopajoči v njegovem moštvu pripravili pravo taktično lekcijo. Kako se je odvijala tekma in kako so razplet ocenili Lionel Messi, Lionel Scaloni in Bielsa? Proti kateremu velikanu v težavah bodo svetovni prvaki poskušali popraviti vtis?