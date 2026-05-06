V velikem finalu tudi PSG

Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain (PSG). Francozi so bili v dveh tekmah s skupnim izidom 6:5 boljši od igralcev münchenskega Bayerna.

Potem ko so v spektakularni prvi polfinalni tekmi pred svojimi navijači s 5:4 strli odpor Bavarcev, so v drugem dvoboju v gosteh iztržili neodločen izid 1:1. Parižane je že v tretji minuti v vodstvo popeljal Ousmane Dembele. Dolgo je kazalo, da bo ostalo pri tem rezultatu, ki se je spremenil v četrti minuti sodnikovega dodatka, ko ga je z natančnim strelom spremenil Harry Kane. A to je bilo prepozno in premalo za napredovanje Bayerna.

Harry Kane (drugi z leve) je poskrbel za izenačenje. FOTO: Franck Fife/AFP

V zaključni dvoboj najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja so se tako znova – drugič zapored – uvrstili nogometaši kluba PSG, ki sicer branijo lovoriko. V veliki finale lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, se bodo pomerili z igralci Arsenala, ki so s skupnim izidom 2:1 izločili madridski Atletico.

Za najboljšega igralca tokratne polfinalne tekme na Allianz Areni so razglasili Ekvadorca Williana Pacha (PSG).