V zadnji minuti šok za Hrvate na razprodanem Poljudu

Hrvaška nogometna reprezentanca je znana po tem, da v kvalifikacijah ponavadi ne blesti, vsaj v prvem delu ne, na velikih turnirjih pa pokaže svojo moč. A tokrat, na uvodu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji, ni bilo tako. Štadion Poljud v Splitu je bil že nekaj dni pred tekmo z Walesom razprodan, kulisa je bila pripravljena za hrvaško nogometno zabavo.

Od prve minute so bili Hrvatje boljši tekmeci, od 15. minute dalje je njihov vodilni zadetek visel v zraku, v 27. minuti ga je Ivan Perišić že dosegel, a je bil razveljavljen zaradi prekrška v akciji, ki je vodila do zadetka. Že minuto kasneje je na semaforju pisalo 1:0, potem ko je bil Andrej Kramarić močnejši od obrambe Walesa, nato pa je žogo hladnokrvno poslal v mrežo.

Veselje valižanskih navijačev po zadetku Broadheada. Foto: Reuters

Do polčasa so Hrvatje napadali, a niso uspeli povišati vodstva, čeprav bi si zaslužili še kakšen zadetek. V drugem delu je Wales le vzpostavil ravnotežje na igrišču, a je bila Hrvaška še vedno boljši tekmec, Perišić bi moral doseči zadetek za 2:0, a je z bližine iz dobrega položaja zadel le prečko.

V 93. minuti pa je sledil šok za zelo dobro razpoložene navijače na Poljudu. Po dolgi podaji iz avta je v hrvaškem kazenskem prostoru nastal kaos, najbolje se je v njem znašel Nathan Broadhead in žogo je poslal v mrežo za 1:1. To je bil za Wales tudi prvi in edini strel v okvir gola na celi tekmi.

Hrvaška : Wales 1:1 (1:0)

​Kramarič 28.; Broadhead 93.

Španija je prepričljivo, s 3:0 premagala nogometaše Norveške. Zablestel je Joselu, ki je pri 32. letih debitiral v španski izbrani vrsti in takoj dosegel dva zadetka. Nekdanji napadalec Eintrachta, Stoka, Deportiva La Corune, Newcastla in v zadnjih sezonah Alavesa letos zelo dobro igra v dresu Espanyola, zato si je prislužil vpoklic v reprezentanco. Prvi gol na tekmi je dosegel Dani Olmo.

Kvalifikacije za EURO 2024, izidi:

Španija : Norveška 3:0 (1:0)

​Olmo 13., Joselu 84., 85.

Škotska : Ciper 3:0 (1:0)

McGinn 21., McTominay 87., 93.

Armenija : Turčija 1:2 (1:1)

Kabak (ag) 10.; Kokcu 34., Akturkoglu 64.

Belorusija : Švica 0:5 (0:3)

Steffen 4., 17., 29., Xhaka 62., Amdouni 65.

Izrael : Kosovo 1:1 (0:1)

Peretz 56; Dasa (ag) 36.

Andora : Romunija 0:2 (0:1)

​Man 35, Alibec 49.