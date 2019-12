Katanca ni zmlel, Mourinha in Guardiolo pač

Solskjær slovenski znanec z eura 2000

Marcus Rashford je ključna figura udarne enajsterice trenerja OIeja Gunnarja Solskjæra. FOTO: AFP



Mourinho: United krasijo odlični nasprotni napadi

Tudi Messi rekorder

V španski nogometni javnosti močno odmeva sijajna forma madridskega Reala in Barcelone, ki igrata vse bolje in učinkovito. Pri tem izstopa najboljši na svetu – Lionel Messi. Argentinec je konec tedna zabil tri gole za zmago Barçe nad Mallorco, s čemer je dosegel že svoj 35. »hattrick« v španskem prvenstvu. Zdaj je na vrhu te lestvice osamljen, saj je pustil za sabo Cristiana Ronalda (34). Še bolj zanimiva je »lestvica« najboljših strelcev zunaj kazenskega prostora v tej sezoni: Barcelona 10 golov, Bordeaux 9, ManCity in Leipzig po 8, Inter, Cagliari, Lyon, Atalanta in Messi po 7, … Katalonski zvezdnik res igra v življenjski formi.

Ronaldov gol zaman

Juventus si je že priigral osmino finala lige prvakov, toda konec tedna je izgubil na derbiju v Rimu – prvič po decembru 2003 –, kjer mu je Lazio nasul tri gole (3:1), čeprav je goste popeljal v vodstvo Cristiano Ronaldo in imel nato »na glavi« še strel za vodstvo z 2:0. Razplet derbija je razveselil Samirja Handanovića in navijače Interja, ki po derbiju z Romo (0:0) kotira na vrhu serie A z dvema točkama prednosti pred Juventusom.

Težko je opisati trenutni položaj Manchester Uniteda v angleškem prvenstvu. Klub, ki je v tej sezoni neporažen v tekmah z vodilno sedmerico, kotira le na 5. mestu premier league. Njegov trenerje tarča neučakanih navijačev, v pičlih štirih dneh pa je spravil na kolenain, ki sodita med največje trenerje vseh časov.Potem ko je prekinil niz Tottenhama, je Solskjær dobil še mestni derbi na štadionu. Izkupiček rdečih vragov v tekmah z najmočnejšimi je odličen: v njihov mlin so padli Chelsea (4:0), Leicester (1:0), Tottenham (2:1) in Manchester City (2:1), nemočni so bili tudi Arsenal (1:1), Wolverhampton (1:1) in Liverpool (1:1). Vodilni klub s štadiona Anfield, ki maršira proti, je nanizal 15 zmag in remiziral le z Unitedom ...V nogometu obstajajo zmage in porazi, prav tako lahko navidez slabši premagujejo boljše. Toda zgodbaje posebej zanimiva. Solskjær je poslal v ogenj mlade sile in moštvo približal nekdanjemu slovesu »britanske reprezentance«. Vratar(29) je bil daleč najstarejši član ekipe, ki bi morala premagati Manchester City s 4:0, ne pa z 2:1, tako dober vtis so pustili Solskjærovi aduti. V njej blestijo krilna aduta(22) in(24), napadalec(22), vezista(23) in(26), branilci(24),(25),(22), ... Prvak ManCity zaostaja za vodilnim Liverpoolom že 14 točk, med njiju se je utrdil tudi Leicester (-8).»Resnično sem vesel zaradi načina, na kakršnega smo vstopili v zadnji tekmi. Takoj je bilo vidno, da želimo zabiti gol in enako nadaljevati tudi potem, ne pa zgolj braniti prednosti. ManCity spremljam zadnja tri leta, zares je odlična ekipa, zato je podvig fantov še večji,« je ocenil Solskjær, adut legendarne ekipe sira, ki je v finalu lige prvakov 1999 zrežirala zgodovinski zasuk proti Bayernu prav z njegovim golom v 93. minuti, in udarni član Norveške, ki se je merila s Slovenijo (0:0) tudi na euru 2000, ko je je vodil selektorNi naključje, da gre Manchester Unitedu odlično proti močnejšim ekipam – premagali pa so ga Crystal Palace, Newcastle, Bournemouth in West Ham. »United krasi koncept hitrih nasprotnih napadov, ki prinaša dobre rezultate v tovrstnih tekmah,« je po porazu v Manchestru ocenil. Kmalu se bomo prepričali o trdnosti Portugalčeve teorije: naslednji štirje tekmeci Uniteda bodo Everton, Watford, Newcastle in Burnley.