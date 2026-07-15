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Nogomet

Valerij Kolotilo: Prepričan sem, da imamo najmočnejšo ekipo v Sloveniji

Slovenski nogometni prvaki Celjani so predstavili cilje v novi sezoni. Glavni je naslov državnega prvaka, ker še nikoli niso bili prvaki dvakrat zapored.
NK Celje je pod taktirko Valerija Kolotilo na pravi poti. FOTO: Blaž Samec/Delo
Galerija
NK Celje je pod taktirko Valerija Kolotilo na pravi poti. FOTO: Blaž Samec/Delo
Š. R., STA
15. 7. 2026 | 17:00
15. 7. 2026 | 17:00
4:39
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Nogometaši Celja so predstavili načrte pred začetkom nove sezone. Slovenski državni prvaki si želijo ubraniti naslov v domačem prvenstvu, kar bi jim uspelo prvič v zgodovini kluba. Navkljub odhodom nekaterih vidnih članov celjske zasedbe v minulih sezonah, so v klubu še vedno prepričani v prevlado na slovenski nogometni sceni.

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Valerij Kolotilo: Svoje življenje vidim v Sloveniji, zgradil bi nekaj velikega

Načrte pred novo sezono so na današnji novinarski konferenci predstavili trener kluba Vitor Campelos, novopečeni kapetan Mark Zabukovnik in predsednik Valerij Kolotilo.

Portugalski strateg na celjski klopi je jasno napovedal, na kaj bo v novi sezoni ciljal s svojimi varovanci: »Od nove sezone veliko pričakujemo. Srečevali se bomo s težkimi tekmeci, kot sta Bravo in Koper. Olimpija in Maribor sta vselej kandidata za naslov prvaka. Mislim, da se lahko z njima enakovredno kosamo za lovoriko. Naš cilj je, da ponovno postanemo prvaki, saj Celje naslova najboljšega v državi še nikoli doslej ni osvojilo dvakrat zapored.«

Trenere Celja Vitor Campelos že ima idejo, kako bodo igralik v kvalifikacijah zaligo prvakov. FOTO: Blaž Samec/Delo
Trenere Celja Vitor Campelos že ima idejo, kako bodo igralik v kvalifikacijah zaligo prvakov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Podobno razmišlja tudi povratnik po poškodbi in kapetan Zabukovnik. »Lahko rečem, da so za nami dobre priprave. Ekipa je v celoti sestavljena. Prišlo je nekaj novih igralcev. V petek se bo vse začelo zares. Cilji so postavljeni visoko, kar je razumljivo glede na to, da smo v preteklih letih pokazali svojo kvaliteto,« je dodal

Celjski vezist je spregovoril tudi o občutkih ob vrnitvi na igrišča po dolgi poškodbi. »Vesel sem, da sem nazaj na igrišču. Imel sem srečo, da smo odigrali pet prijateljskih tekem, kar mi je še posebej odgovarjalo, saj sem lahko prišel v tekmovalni pogon. Na začetku nisem bil najbolj zadovoljen, a sem se na zadnji pripravljalni preizkušnji že zelo dobro počutil,« je dejal in izpostavil, da so v času poškodbe v klubu zanj zelo dobro poskrbeli.

Osredotočeni na prvo prvenstveno tekmo

Moštvo iz knežjega mesta so pred začetkom sezone zapustili Juanjo Nieto, Nikita Josifov in Žan Karničnik, ki se je preselil k Mariboru. Klub se je medtem okrepil z Maticem Ivanškom, Vetonom Tusho, Žigo Frelihom, Pijusom Širvysom, Yayo Dukulyjem in Alpho Diounkoujem.

Vse našteto ne skrbi predsednika celjskega kluba Kolotila: »Celje je danes močno kot še nikoli. Prepričan sem, da imamo najmočnejšo ekipo v Sloveniji. Normalno je, da kakšni igralci odidejo. Enako je bilo že pred lansko sezono. Trdim, da ima Celje še vedno premoč, kar se bo pokazalo tudi na igrišču.«

Mark Zabukovnik se po dolgotrajni poškodbi vrača s kapetanskim trakom. FOTO: Blaž Samec/Delo
Mark Zabukovnik se po dolgotrajni poškodbi vrača s kapetanskim trakom. FOTO: Blaž Samec/Delo

Celjane v petek ob 20.15 čaka prva tekma državnega prvenstva. Na stadionu Z'dežele bodo gostili Muro, nato pa bodo misli že preusmerili proti drugemu krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kjer jih čaka zmagovalec dvoboja med moldavskim prvakom Petrocubom in najboljšim moštvom Albanije Egnatio. Prva tekma se je v sredo v Kišinjovu končala z neodločenim izidom (1:1), končna odločitev bo znana nocoj.

Kot je zatrdil celjski strateg Campelos, je njegovo moštvo trenutno osredotočeno predvsem na prvenstvo. »Ogledali smo si že prvo srečanje obeh moštev, kar bomo naredili tudi nocoj. V Albanijo smo poslali dva člana strokovnega štaba. Toda pred tem nas čaka še Mura, zato vselej rečem, da je najpomembnejša tekma v sezoni prva naslednja tekma,« meni trener.

Portugalec je zatem za STA vendarle izpostavil nekatere karakteristike potencialnih tekmecev. »Imamo že idejo, kako bomo igrali, a s tem se bomo začeli resno ukvarjati šele danes, ko bomo izvedeli, katero izmed moštev bo napredovalo.« Nogometaši iz knežjega mesta bodo svojo evropsko pot začeli v gosteh.

Celjani so na današnji novinarski konferenci potrdili tudi nadaljevanje sodelovanja z dolgoletnim sponzorjem Cinkarno Celje.

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