  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Valerij Kolotilo: Svoje življenje vidim v Sloveniji, zgradil bi nekaj velikega

    Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je spregovoril o življenju v Sloveniji in načrtih za prihodnost. Govoril je tudi o Albertu Rieri in Franku Kovačeviću.
    Valerij Kolotilo Celjane formalno vodi od julija 2023. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    Valerij Kolotilo Celjane formalno vodi od julija 2023. FOTO: Črt Piksi/Delo
    M. Ru., STA
    7. 11. 2025 | 16:15
    0:31
    A+A-

    Nogometaši Celja v tej sezoni prevladujejo v domači ligi, prav tako jim gre izvrstno v konferenčni ligi, kjer imajo po treh krogih tri zmage. Ambicije predsednika celjskega kluba Valerija Kolotila pa so še večje, segajo vse do lige prvakov že v naslednji sezoni. Zaradi tega si želi čim več stabilnosti v ekipi, je dejal v pogovoru za STA.

    image_alt
    Žan Karničnik: Riera nam je dejal, da bo dal vse za nas

    »Tekmovanje v Evropi, še posebej v ligi prvakov, to so sanje vsakega nogometaša in človeka, ki dela v nogometu. To so tudi moje sanje. Da pripeljem himno lige prvakov v Celje,« je o smelih ciljih kluba povedal 55-letni Kolotilo in dal slikovito primerjavo, kaj bi mu to pomenilo.

    »To je nek življenjski mejnik. Ko sem šel enkrat s prijateljem kot čisti amater lovit ribe, sem ujel devetkilogramsko ščuko. Povprečna tehta precej manj, dva, tri, morda pet kilogramov. Tako da so mi nekateri drugi ribiči, ki imajo precej več znanja in izkušenj z ribolovom, takrat dejali: Valerij, ujel si devetkilogramsko ščuko, zdaj lahko nehaš, svoje si naredil. Himna lige prvakov v Celju pa je ta moja ščuka v nogometu.«

    V ligaškem delu lige prvakov si želi Kolotilo Celje videti že v naslednji sezoni. Na poti do tega ga čaka precej izzivov, eden glavnih bo zadržati španskega trenerja Alberta Riero, ki je dodobra spremenil miselnost v slovenskem prostoru.

    Kolotilo: Iz Crvene zvezde nas niso kontaktirali glede Riere

    Za Riero, ki ima pogodbo s Celjem do konca te sezone, naj bi vladalo veliko zanimanje tujih klubov, v javnosti krožita predvsem imeni Crvene zvezde in moskovskega Spartaka. Pri Beograjčanih gre za zdaj bolj za medijske pritiske, saj, kot zatrjuje Kolotilo, celjskega kluba še niso kontaktirali, Spartakova težava pa je v tem, da ne igra v evropskih tekmovanjih, kar je neko Rierovo osnovno motivacijsko vodilo za naslednji korak na trenerski poti.

    »Riera z nami nima slabe pogodbe, tako da tudi številke, o katerih so pisali mediji glede Crvene zvezde (ta naj bi mu nudila 1,6 milijona evrov na leto z dodatki; op. STA), niso presenečenje zanj. V Rusiji bi dobil celo dvakrat več. Jaz bom poskusil narediti vse, da bo Albert čim dlje ostal v Celju. To, jasno, pomeni več stroškov za klub, ampak na koncu se to lahko izplača,« je poudaril.

    Albert Riera je pod drobnogledom številnih evropskih klubov, še posebej si ga ogledujejo Beograjčani. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Albert Riera je pod drobnogledom številnih evropskih klubov, še posebej si ga ogledujejo Beograjčani. FOTO: Blaž Samec/Delo

    V klubu so dogovorjeni, da se glede podaljšanja pogodbe s trenerjem pogovorijo čez kakšen mesec. »Realno pričakujemo še kakšne ponudbe zanj, ampak trenutno smo osredotočeni na tekočo sezono, s tekmami konferenčne lige na čelu.«

    A mogoč je tudi drugačen scenarij in odhod Španca, za prihodnost Celja pa se Kolotilo ne boji. »Ne smemo pozabiti, da imamo zelo dobro ekipo. Ta ima slovenske reprezentante, litovskega, beloruskega, mlade fante, vrnili smo nekaj vrhunskih slovenskih igralcev iz tujine. Mi smo smetana slovenskega nogometa. Ekipa pa je temelj, na katerem gradi trener. Če bo v prihodnje dobil priložnost kateri drugi strateg, bo dobil priložnost delati na močnem temelju.«

    Za Kovačevića si Celje želi rekordno prestopno vsoto

    Prav nič pa se prvi mož kluba ne veseli naslednjega prestopnega roka, čeprav bo v njem Celje dobilo povratnika po poškodbi Armandasa Kučysa, saj kot pravi to vsakič znova v klub vnaša nemir. »Ko že razmišljaš, kako bi vsaj malo počival v zimski pavzi, pa se začne to prestopno obdobje, ki je lahko zelo naporno,« je potarnal. Pozimi bodo tujci iz Celja skušali odpeljati predvsem napadalca Franka Kovačevića, ki je v tej sezoni zablestel s 25 zadetki v vseh tekmovanjih.

    Franko Kovačević je letos med najboljšimi napadalci na svetu, zanj se zanimajo tudi v prvi španski in italijanski ligi. Uradnih ponudb Celjani še niso prejeli. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Franko Kovačević je letos med najboljšimi napadalci na svetu, zanj se zanimajo tudi v prvi španski in italijanski ligi. Uradnih ponudb Celjani še niso prejeli. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    »Kovačević je trenutno najboljša evropska 'špica'. Številni se pogovarjajo o njem, ampak zanj še nisem dobil ponudbe,« je povedal Kolotilo in razkril, s kakšno ponudbo bi bil zadovoljen: »Zadovoljen bom z rekordno odškodnino za Celje in Slovenijo. Torej večjo, kot je Olimpija dobila za Raula Florucza in Ezekiela Hentyja,« je povedal Kolotilo. Olimpija je omenjena nogometaša prodala za več kot pet milijonov evrov.

    »Vse to je lepo in prav, da po eni strani zaslužimo. A po drugi imamo cilj, da zadržimo fanta, posebej če ponudba ni neka resna. Omenil bi poletni prestop Tamarja Svetlina (h poljskemu prvoligašu Korona Kielce za 800.000 evrov; op. STA), s katerim nisem bil zadovoljen. Ne zaradi tega, ker nismo dobili več denarja, temveč zato, ker si je Tamar zaslužil več, saj je odličen igralec. Želim mu seveda vse najboljše, ampak če bi ostal še pri nas, bi lahko zaslužil še več in bil še boljši igralec,« meni Kolotilo.

    Ta si predvsem želi to, da bo ekipa pravočasno zgrajena za lov na ligo prvakov, čeprav se zaveda, da kljub velik prednosti v domači ligi naslov domačega prvaka še ni zagotovljen. »Govorili smo o ciljih za ligo prvakov. Če kdo hoče oditi, je bolje, da gre danes kot poleti. Ker tako bomo imeli še pol leta, da bo ekipa prava do julija. Videli smo namreč, tudi pri Nikiti Josifovu, Artemijusu Tutyškinasu, Lukaszu Bejgerju, da adaptacija traja približno pol leta. Zato je bolje, da gremo v poletje s čim manj spremembami v kadru.«

    Tamar Svetlin bi po mnenju Valerija Kolotila moral še malce ostati na Štajerskem. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Tamar Svetlin bi po mnenju Valerija Kolotila moral še malce ostati na Štajerskem. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

    S Celjem želi ustvariti slovensko blagovno znamko

    Kolotilo je skupaj s partnerji v Celju dobrih pet let. »Načrti ob prihodu so bili, da bomo zmagovali, da bomo prvaki. Vse to je prišlo, a drugače, kot smo to pričakovali,« je ocenil Kolotilo.

    Prihod v slovenski nogomet je bil zanj nova izkušnja. »V vsaki državi je neka zaprta družba, v katero težko prideš. Moraš poznati ljudi, ne moraš kar priti in reči 'jaz sem kralj'. Treba se je učiti, tudi jezika, miselnosti, spoštovati tradicijo, zakon ... Ko dodaš še svoje znanje, to prinese rezultat,« meni Kolotilo, ki živi v Sloveniji, si tu želi narediti svoj dom, bil je tudi že na Triglavu in je reden obiskovalec smučarskih skokov v Planici, tako da že ima kar nekaj »pravih slovenskih značilnosti«.

    Zagotavlja, da se ne želi iti zgolj zaslužkarstva. »Res si želim zgraditi nekaj večjega, klub, ki bo ponos Slovenije. Ljudje, ki pridejo na tekme, mi nalagajo odgovornost. Klub pa ni moj, je celjski, je slovenski. Hočem, da bo narodna znamka. Želim, da svoje izkušnje s številnih potovanj po svetu delim mlajšim in jih še kaj naučim,« je poudaril.

    Prav njegova »slovenskost« je po njegovem tudi razlika delovanja celjskega kluba v primerjavi z na primer tujimi vlagatelji v druge slovenske klube. »Jaz imam res rad Slovenijo. Svoje življenje vidim v Sloveniji in to je osnovna razlika v primerjavi z drugimi tujimi vlagatelji,« meni celjski predsednik.

    Ta pa se tako kot drugi upravitelji klubov v Sloveniji sooča z nekaj izzivi. Ena je omejenost trga in posledično manjša privlačnost za tuje sponzorje. »Zelo pa sem hvaležen lokalnim pokroviteljem, ki nas radi podpirajo,« pravi Kolotilo in nadaljuje, da so v Sloveniji majhni tudi prihodki od vstopnic.

    Valerij Kolotilo svojo prihodnost vidi v Sloveniji, tu si želi ustvariti dom. FOTO: Celje/Luka Vovk
    Valerij Kolotilo svojo prihodnost vidi v Sloveniji, tu si želi ustvariti dom. FOTO: Celje/Luka Vovk

    Dodatna težava glede recimo temu evropske konkurenčnosti slovenskih klubov so tudi visoki davki, meni Kolotilo. »Na Poljskem, kjer igra veliko slovenskih nogometašev, ima klub na primer za plačo 500.000 evrov neto za igralca celoten strošek približno 600.000. Pri nas mora klub za enako plačo igralca odšteti 1,2 milijona bruto,« je navedel Kolotilo in pojasnil posledične številne in zgodnje odhode obetavnih igralcev v tujino.

    »Po mojem mnenju pa mora biti ena glavnih prioritet tako nas lastnikov kluba, kakor tudi države, razvoj športne infrastrukture. Če te ni, ne moreš vaditi, privabljati mladih v šport,« je zaključil Kolotilo.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Žan Karničnik: Riera nam je dejal, da bo dal vse za nas

    Kapetan izvrstne celjske ekipe je spregovoril o tekmi z varšavsko Legio, ciljih v Evropi in Albertu Rieri, ki je za zdaj z mislimi le v Celju.
    7. 11. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poljska

    Bo Legio iz Varšave odslej vodil sloviti slovenski trener?

    Varšavska Legia, ki je v četrtek v konferenčni ligi izgubila proti Celju, išče novega trenerja. Kot kaže je glavni kandidat nekdanji trener Maribora in Mure.
    7. 11. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Incident v Splitu

    Podporniki Hrvatov, ki so vdrli v prostore srbskega društva, napovedali protest

    Po priprtju devetih osumljencev za napad na Dneve srbske kulture sta Torcida in združenje veteranov napovedala protest proti »medijski histeriji«.
    7. 11. 2025 | 14:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmeven intervju

    Ronaldo: Sem najbolj znan človek na svetu (VIDEO)

    Cristiano Ronaldo pravi, da nihče ni bolj znan od njega. S Portugalsko želi osvojiti SP. Ni hotel, da se pogreb Dioga Jote sprevrže v cirkus.
    Peter Zalokar 7. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Valerij KolotiloNK CeljeAlbert Riera

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Bratislava: Zakaj je Bajrić vedno tiho?

    Slovenski nogometaš Kenan Bajrić je vodilni igralec bratislavskega Slovana, preseneča pa, da v hierarhiji moštva nima bolj vidne vloge.
    7. 11. 2025 | 16:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Prva v Fazaneriji, zvečer še v Stožicah

    Uvodni današnji tekmi 15. kola 1. SNL prinašata negotovost, Mura gosti Koper, Olimpija pa Primorje. Zadnje dejanje kola bo nedeljski derbi v Celju.
    7. 11. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po razkritju nepooblaščenega dostopa

    Odstopila je generalna direktorica uprave za varno hrano

    Novica o odstopu Vide Znoj sledi razkritju nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, ki jo vodi.
    7. 11. 2025 | 16:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Valerij Kolotilo: Svoje življenje vidim v Sloveniji, zgradil bi nekaj velikega

    Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je spregovoril o življenju v Sloveniji in načrtih za prihodnost. Govoril je tudi o Albertu Rieri in Franku Kovačeviću.
    7. 11. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rezultati obdukcije

    Pes v Bohinju poginil zaradi zaužitja kamenčkov

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov zato poziva k previdnosti.
    7. 11. 2025 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po razkritju nepooblaščenega dostopa

    Odstopila je generalna direktorica uprave za varno hrano

    Novica o odstopu Vide Znoj sledi razkritju nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, ki jo vodi.
    7. 11. 2025 | 16:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Valerij Kolotilo: Svoje življenje vidim v Sloveniji, zgradil bi nekaj velikega

    Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je spregovoril o življenju v Sloveniji in načrtih za prihodnost. Govoril je tudi o Albertu Rieri in Franku Kovačeviću.
    7. 11. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rezultati obdukcije

    Pes v Bohinju poginil zaradi zaužitja kamenčkov

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov zato poziva k previdnosti.
    7. 11. 2025 | 16:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo