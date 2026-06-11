Valter Birsa: Ali smo v Južni Afriki dosegli dovolj? Nismo!

Prvi in drugi nastop slovenske nogometne reprezentance na svetovnih prvenstvih sta bila posebna, v Južni Koreji in na Japonskem leta 2002 se je Slovenija kot palčica zapisala na svetovni zemljevid, v Južni Afriki je bila na pragu velike senzacije in uvrstitve v izločilni del.

Pod taktirko selektorja Matjaža Keka v afriški zasedbi ni manjkalo junakov in zvezdnikov, od kapetana in prvega strelca v zgodovini Roberta Korena do na turnirju najboljšega igralca v zelo všečnem in tekmovalnem moštvu Valterja Birse. Pri 23 letih je bil Primorec iz Šempetra, zdaj Ajdovec, na vrhuncu kariere, 16 let pozneje je igralski »upokojenec«, drugo nogometno kariero pa oblikuje kot trener. Trenutno je pomočnik selektorja reprezentance do 19 let.