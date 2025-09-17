  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Van Dijk pokvaril večer edinemu Slovencu v ligi prvakov

    Nogometaši Liverpoola so v sodnikovem dodatku strli odpor igralcev madridskega Atletica.
    Mohamed Salah (desno) je takole premagal Jana Oblaka. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Galerija
    Mohamed Salah (desno) je takole premagal Jana Oblaka. FOTO: Oli Scarff/AFP
    M. Š., STA
    17. 9. 2025 | 23:30
    17. 9. 2025 | 23:33
    A+A-

    Jan Oblak, edini slovenski nogometaš v tej sezoni lige prvakov, je v uvodnem krogu s soigralci pri madridskem Atleticu gostoval pri Liverpoolu in doživel boleč poraz (2:3). Silovito je najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje odprl branilec lovorike PSG, danes pa sta zmagi slavila tudi Bayern in Inter.

    V Liverpoolu je domača zasedba Arneja Slota, pri kateri je prvič začel najdražji nakup Alexander Isak, prešla v vodstvo že v četrti minuti, ko je Mohamed Salah izvedel prosti strel z 18 metrov, žoga pa je pred vrati zadela Andyja Robertsona in presenetila Oblaka za 1:0. Že dve minuti pozneje je Salah iz bližine podvojil prednost Angležev. Živahen prvi polčas je nato ponudil še kar nekaj priložnosti in tudi nov zadetek, ki ga je ob koncu polčasa dosegel Marcos Llorente za zmanjšanja Atleticovega zaostanka.

    Razigrani Liverpool je v 65. minuti prek Salaha zadel še vratnico, toda Madridčani se niso vdali. V 81. minuti je Llorente zabil še svoj drugi gol, ki ga je dosegel z volejem s 17 metrov. Žoga je na poti proti golu zadela še Alexisa Mac Allisterja, tako da je bil domači vratar Alisson Becker nemočen.

    Za navdušenje domačih navijačev pa je v sodnikovem dodatku poskrbel Virgil van Dijk, ki je Oblaka za zmago s 3:2 ugnal z udarcem z glavo po kotu. Tik pred koncem je pri Atleticu lepo priložnost zapravil Alexander Sørloth.

    Virgil van Dijk je z glavo postavil končni izid. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
    Virgil van Dijk je z glavo postavil končni izid. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

    Visoka zmaga branilcev lovorike

    Paris Saint-Germain je uvodoma gostil Atalanto in jo visoko odpravil s 4:0. Parižani so že v tretji minuti povedli prek Marquinhosa, Hviča Kvarachelia pa je v 39. minuti zadel za 2:0 s strelom z roba kazenskega prostora. Francozi bi lahko še pred koncem polčasa povečali prednost, vendar je Marco Carnesecchi ubranil enajstmetrovko Bradleyju Barcolaju. Na 3:0 so povišali v 51. minuti, ko se je med strelce po Barcolajevi podaji vpisal Nuno Mendes. Goncalo Ramos je v 91. minuti le še postavil piko na i zanesljivi zmagi.

    Bayern je gostil klubskega svetovnega prvaka Chelsea in se veselil zmage s 3:1. Bavarci so hitro prišli do lepe prednosti, ko je naprej Trevoh Chalobah v 20. minuti dosegel avtogol, sedem minut pozneje pa je Harry Kane zadel z bele točke. Toda Chelsea je v 29. minuti izpeljal lep nasprotni napad, ki ga je začel in končal Cole Palmer s strelom pod prečko.

    Bavarci pa so nadaljevali boljšo igro, Londončane je nekajkrat reševal vratar Robert Sanchez, v 63. minuti pa je slednji spet klonil po natančnem strelu Kana. Dva zadetka je na drugi strani sicer dosegel tudi Palmer, a drugi ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

    Ajax je doma pričakal Inter iz Milana, ki je slavil zmago z 2:0. Favorizirani gosti so povedli v 42. minuti, ko je z glavo zadel Marcus Thuram. Isti igralec je po novi podaji Hakana Calhanogluja znova z glavo v 47. minuti zadel še za 2:0.

    Pred tem je Olympiakos igral proti Pafosu, tekma pa se je končala brez zadetkov, čeprav so Ciprčani od 25. minute igrali brez izključenega Bruna. Slavija Praga je gostila Bodö/Glimt in se z njim razšla z neodločenim izidom 2:2. Čehi so povedli v 23. minuti, ko je zadel Youssoupha Mbodji, Norvežani pa imeli priložnost za izenačenje v 54. minuti, vendar je enajstmetrovko Kasperja Hogha obranil Jindrich Stanek. Slavija je podvojila prednost v 74. minuti, spet je bil strelec Mbodji, gostje s severa Evrope pa so zmanjšali zaostanek štiri minute pozneje z zadetkom Daniela Bassija. V 90. minuti pa so prišli tudi do točke po golu Sondreja Feta.

    Uvodno kolo bodo jutri sklenili Club Brügge in Monaco, København in Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt in Galatasaray, Manchester City in Napoli, Newcastle in Barcelona ter Sporting in Kairat Almati.

    Photo
    Liga prvakov
    Liga prvakov

    Senzacija v Lizboni, golijada v Torinu, Mbappe rešil beli balet

    V prvih šestih tekmah lige prvakov smo videli zmage Royale Uniona SG, Arsenala, Qarabaga, Real Madrida in Tottenhama, remizirala sta Juventus in Borussia.
    Rok Tamše 16. 9. 2025 | 23:00
    Preberite več
    Premium
    Tuja prvenstva v nogometu
    Tuja prvenstva v nogometu

    Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

    Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Liga prvakov
    Liga prvakov

    Luis Enrique bi pisal zgodovino, Diego Simeone presenetil z odgovorom

    V torek štart lige prvakov v nogometu, lovoriko brani PSG, poznavalci več možnosti pripisujejo Liverpoolu in Barceloni. Jan Oblak edini Slovenec med elito.
    Miha Šimnovec 14. 9. 2025 | 05:00
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga
    Angleška liga

    Sanjski ognjeni krst vzhajajočega nemškega zvezdnika

    Že ob svojem prvem nastopu za Newcastle United je Nick Woltemade zadel v polno – za pomembno zmago. Takšen štart je od Nemcev uspel le še dvema asoma.
    Miha Šimnovec 13. 9. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zaključni turnir lige narodov

    Ob omembi Ronalda se je najprej nasmehnil, nato pa hitro zresnil

    V Münchnu nocoj prvi polfinale nogometne lige narodov med Nemčijo in Portugalsko. Joshua Kimmich si za svoj jubilej ne bi mogel želeti boljšega gosta.
    Miha Šimnovec 4. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kvalifikacije za SP
    Kvalifikacije za SP

    Alexander Isak je v Ljubljani navduševal že kot otrok

    Novopečeni švedski napadalec Liverpoola spisal novo poglavje v zgodovini elitne angleške lige v nogometu. Na Slovenijo ga vežejo lepi spomini.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Peter Mlakar
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Vredno branja
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Genocid v Gazi
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Robert Shillman
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    liga prvakovLiverpoolJan OblakAtletico MadridMohamed Salah

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Van Dijk pokvaril večer edinemu Slovencu v ligi prvakov

    Nogometaši Liverpoola so v sodnikovem dodatku strli odpor igralcev madridskega Atletica.
    17. 9. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Rokometna zveza Slovenije

    Pridelali skoraj 200.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki

    Bor Rozman, predsednik RZS, je zadovoljen predvsem z dejstvom, da se v primerjavi z lanskim letom povečujejo sponzorski prihodki.
    17. 9. 2025 | 22:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Dokler orožje strelja po črncih in otrocih iz osnovnih šol, jih ne skrbi

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o novem predsedniku NSi in dogajanju v ZDA.
    17. 9. 2025 | 21:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal Slovenije

    Polom Koprčanov, ki so se ekspresno poslovili iz pokala

    Nogometaši sežanskega Tabora so izločili favorizirane finaliste iz prejšnje sezone.
    17. 9. 2025 | 21:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Federal Reserve

    Končno nižje ameriške obrestne mere

    Odbor za odprti trg je nakazal še dve letošnji nižanji.
    Barbara Kramžar 17. 9. 2025 | 20:29
    Preberite več
