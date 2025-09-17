Van Dijk pokvaril večer edinemu Slovencu v ligi prvakov

Jan Oblak, edini slovenski nogometaš v tej sezoni lige prvakov, je v uvodnem krogu s soigralci pri madridskem Atleticu gostoval pri Liverpoolu in doživel boleč poraz (2:3). Silovito je najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje odprl branilec lovorike PSG, danes pa sta zmagi slavila tudi Bayern in Inter.

V Liverpoolu je domača zasedba Arneja Slota, pri kateri je prvič začel najdražji nakup Alexander Isak, prešla v vodstvo že v četrti minuti, ko je Mohamed Salah izvedel prosti strel z 18 metrov, žoga pa je pred vrati zadela Andyja Robertsona in presenetila Oblaka za 1:0. Že dve minuti pozneje je Salah iz bližine podvojil prednost Angležev. Živahen prvi polčas je nato ponudil še kar nekaj priložnosti in tudi nov zadetek, ki ga je ob koncu polčasa dosegel Marcos Llorente za zmanjšanja Atleticovega zaostanka.

Razigrani Liverpool je v 65. minuti prek Salaha zadel še vratnico, toda Madridčani se niso vdali. V 81. minuti je Llorente zabil še svoj drugi gol, ki ga je dosegel z volejem s 17 metrov. Žoga je na poti proti golu zadela še Alexisa Mac Allisterja, tako da je bil domači vratar Alisson Becker nemočen.

Za navdušenje domačih navijačev pa je v sodnikovem dodatku poskrbel Virgil van Dijk, ki je Oblaka za zmago s 3:2 ugnal z udarcem z glavo po kotu. Tik pred koncem je pri Atleticu lepo priložnost zapravil Alexander Sørloth.

Virgil van Dijk je z glavo postavil končni izid. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Visoka zmaga branilcev lovorike

Paris Saint-Germain je uvodoma gostil Atalanto in jo visoko odpravil s 4:0. Parižani so že v tretji minuti povedli prek Marquinhosa, Hviča Kvarachelia pa je v 39. minuti zadel za 2:0 s strelom z roba kazenskega prostora. Francozi bi lahko še pred koncem polčasa povečali prednost, vendar je Marco Carnesecchi ubranil enajstmetrovko Bradleyju Barcolaju. Na 3:0 so povišali v 51. minuti, ko se je med strelce po Barcolajevi podaji vpisal Nuno Mendes. Goncalo Ramos je v 91. minuti le še postavil piko na i zanesljivi zmagi.

Bayern je gostil klubskega svetovnega prvaka Chelsea in se veselil zmage s 3:1. Bavarci so hitro prišli do lepe prednosti, ko je naprej Trevoh Chalobah v 20. minuti dosegel avtogol, sedem minut pozneje pa je Harry Kane zadel z bele točke. Toda Chelsea je v 29. minuti izpeljal lep nasprotni napad, ki ga je začel in končal Cole Palmer s strelom pod prečko.

Bavarci pa so nadaljevali boljšo igro, Londončane je nekajkrat reševal vratar Robert Sanchez, v 63. minuti pa je slednji spet klonil po natančnem strelu Kana. Dva zadetka je na drugi strani sicer dosegel tudi Palmer, a drugi ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Ajax je doma pričakal Inter iz Milana, ki je slavil zmago z 2:0. Favorizirani gosti so povedli v 42. minuti, ko je z glavo zadel Marcus Thuram. Isti igralec je po novi podaji Hakana Calhanogluja znova z glavo v 47. minuti zadel še za 2:0.

Pred tem je Olympiakos igral proti Pafosu, tekma pa se je končala brez zadetkov, čeprav so Ciprčani od 25. minute igrali brez izključenega Bruna. Slavija Praga je gostila Bodö/Glimt in se z njim razšla z neodločenim izidom 2:2. Čehi so povedli v 23. minuti, ko je zadel Youssoupha Mbodji, Norvežani pa imeli priložnost za izenačenje v 54. minuti, vendar je enajstmetrovko Kasperja Hogha obranil Jindrich Stanek. Slavija je podvojila prednost v 74. minuti, spet je bil strelec Mbodji, gostje s severa Evrope pa so zmanjšali zaostanek štiri minute pozneje z zadetkom Daniela Bassija. V 90. minuti pa so prišli tudi do točke po golu Sondreja Feta.

Uvodno kolo bodo jutri sklenili Club Brügge in Monaco, København in Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt in Galatasaray, Manchester City in Napoli, Newcastle in Barcelona ter Sporting in Kairat Almati.