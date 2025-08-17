Radikalna sprememba v Angliji, na mizi večja pooblastila VAR

Vodja angleških nogometnih sodnikov Howard Webb napoveduje, da se obeta razprava o razširitvi pristojnosti video sodnika (VAR) v angleški premier league. Kot je dejal za BBC Sport, bi lahko v prihodnje VAR posredoval tudi pri rumenih kartonih in pri odločitvah o kotih.

»Gotovo bodo potekale razprave o morebitnih razširitvah,« je dejal Webb. »Nekateri menijo, da bi morali VAR uporabljati širše, drugi temu nasprotujejo. Poskušamo ga uskladiti s pričakovanji nogometne javnosti, trenerjev, igralcev in navijačev. Trenutno je sporočilo precej jasno – manj je več.«

VAR posega le pri najpomembnejših trenutkih

Od uvedbe v sezoni 2019/20 VAR posega le pri najpomembnejših trenutkih – po golih, enajstmetrovkah, neposrednih rdečih kartonih in primerih napačne identitete. Webb poudarja, da bi se moral nogomet dobro zavedati posledic morebitne širitve: »Če govorimo o napačno pokazanih rumenih kartonih, moramo pomisliti tudi na primere, ko bi bili kaznovani tisti, ki so karton sicer zaslužili, a ga niso prejeli.«

Webb je napovedal razpravo o spremembah pooblastil VAR. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Ob začetku sezone 2025/26 bo v angleški ligi veljalo več novih pravil. Obvezne bodo objave sodniških odločitev na štadionih, le kapetani bodo smeli razpravljati z glavnimi sodniki, vratarji pa bodo kaznovani, če bodo žogo držali v rokah več kot osem sekund – nasprotniku bo dosojen kot. »Gre za precej radikalno spremembo,« je dejal Webb, »a namen je pospešiti igro, podobno kot v drugih športih, denimo pri tenisu.«

Webb se je dotaknil tudi naraščajočih zlorab sodnikov, ki so po njegovih besedah hujše kot kadarkoli. Spomnil je na primere smrti groženj in nadlegovanja sodnikov na družbenih omrežjih ter poudaril, da združenje sodnikom in njihovim družinam zagotavlja tudi psihološko in strokovno podporo.

O samih odločitvah pa meni, da bo vedno ostal »sivi prostor«: »VAR omogoča pregled iz več zornih kotov in več časa, a nekatere situacije bodo vedno ostale 50/50. Naša naloga je prepoznati, kdaj gre za resnično jasne napake.«