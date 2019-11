VAR trka na vrata slovenske lige

Ljubljana

15

slovenskih sodnikov naj bi pridobilo licenco VAR (3) in AVAR (12).

- Bo v naslednji sezoni slovenska nogometna liga nova na seznamu prvenstev, v katerih že deluje videonadzor oziroma VAR? To vprašanje že dlje vznemirja tudi naše nogometne navdušence.Počasi, a zanesljivo k uveljavitvi videonadzora oziroma med nogometnimi navdušenci bolj ali manj priljubljenega tehnološkega zvezdnika VAR v obliki sodnikov izza televizijskih zaslonov gre tudi slovenska liga. Kdaj bodo pri Nogometni zvezi Slovenije potrdili VAR kot nepogrešljivega sodnika v 1. SNL, še ni znano, toda slovenski sodniki so na dobri poti, da bodo usposobljeni dočakali prihodnjo sezono. Zanimivo je, da tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo Uefa še ni uporabila VAR, ker je pri njegovi uveljavitvi imela konzervativnejši pogled od svetovne zveze (Fifa), ki je VAR uporabila že na lanskem SP v Rusiji.Od naših sosedov je VAR že drugo leto v uporabi v Italiji, letos so ga uvedli tudi na Hrvaškem, medtem ko v Avstriji in na Madžarskem prav tako poteka usposabljanje.Izkušnje iz najmočnejših prvenstev, kjer je VAR že nepogrešljiv akter (Španija, Anglija, Italija, Nemčija in Francija), so za zdaj pozitivne, čeprav se mnenja o njegovi koristnosti še krešejo in so razdeljena predvsem na tiste, ki stavijo na prvinskost nogometne igre, v kateri so napake sestavni del nogometne igre, in druge, ki prisegajo na pravičnost, prav to naj bi zagotavljal VAR. Njegova osnovna naloga pa vendarle je, da sodnikom pomaga pri očitnih napakah in jih nanje tudi opozori.Na sedežu NZS na Brdu so slovenski sodniki prejšnji mesec izpeljali prvi seminar, na katerem jih je predstavnik Mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB) seznanil s protokolom, nato pa so se seznanili s tehnologijo in z načinom delovanja sistema VAR v praksi. V pomoč so jim bili simulatorji. Ključno za uvedbo VAR je pridobitev licence za sodnike VAR in pomočnike AVAR. V sobi za nadzor namreč praviloma delujeta dva videosodnika – VAR in AVAR.Od slovenskih mednarodnih sodnikov že imajo VAR-licenco glavni sodnikiin, pomočnikainpa sta pridobila licenco AVAR. Za uveljavitev VAR v slovenskem prvenstvu naj bi AVAR licenco poleg Praprotnika in Vukana pridobilo še deset sodnikov.