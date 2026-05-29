Varčni ali škrti Škoti? Iznajdljivi!

Svetovno prvenstvo v nogometu v Združenih državah Amerike se je že pred prvim sodnikovim žvižgom soočilo z ostrimi kritikami zaradi visokih stroškov, s katerimi se bodo srečevali gostujoči navijači. Toda iznajdljivost nekaterih nima meja. Članom znamenite škotske navijaške skupine je z nenavadno in izjemno racionalno potezo uspelo pretentati organizatorje. Našli so domiselno rešitev za izognitev nesorazmerno visokim stroškom prevoza in so najeli floto več kot 30 prepoznavnih ameriških rumenih šolskih avtobusov.

Ogorčenje navijačev so sprožile oblasti v Bostonu, ki so ceno povratne vozovnice za vlak do stadiona Gillette v Foxboroughu, kjer bosta odigrani tekmi Škotske proti Haitiju in Maroku, postavile pri astronomskih 80 ameriških dolarjih (približno 70 evrov). Za primerjavo: med redno sezono lige NFL povratna vozovnica za isto relacijo znaša zmernih 20 dolarjev (17 evrov).