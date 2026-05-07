  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Vardy: Če bi moral vse ponoviti, tega ne bi storil

Leicesterjeva legenda tudi deset let po šampionski sezoni ostaja brez filtra.
Jamie Vardy se nikakor ne vidi v trenerski vlogi. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Galerija
Jamie Vardy se nikakor ne vidi v trenerski vlogi. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Blaž Potočnik
7. 5. 2026 | 12:08
2:06
A+A-

Jamie Vardy je tudi desetletje po senzacionalnem Leicesterjevem naslovu ostal zvest sebi: neposreden, duhovit in brez velikih fraz. Ob izidu novega dokumentarca o svoji karieri je dejal, da ne obžaluje prav ničesar, a hkrati priznal, da tako divje poti do vrha danes ne bi želel še enkrat ponoviti. »Če bi me vprašali, ali bi šel vse še enkrat od začetka, ne bi,« je povedal 39-letni napadalec.

image_alt
Finale lige prvakov v novem terminu, Čeferin pojasnil, zakaj

Ob deseti obletnici šampionske sezone je razkril še, da je tista Leicesterjeva ekipa ostala tesno povezana. »Še vedno smo v skupini na WhatsAppu,« je dejal in dodal, da ostajajo v stiku ter da je bila vez med njimi zares izjemna. Prav ta občutek pripadnosti je bil po njegovih besedah eden ključnih razlogov, da je Leicester leta 2016 spisal eno najlepših zgodb v zgodovini premier lige.

Danes še vedno igra v Italiji za Cremonese in vztraja, da bo igral, dokler mu bodo noge to dopuščale. »Ko bodo rekli, da je dovolj, bo to finito,« je v svojem slogu dejal. Vardy je ob tem jasno povedal, da ga trenerska pot v prihodnosti ne mika. »Vodenje ekipe? Ne,« je odgovoril, nato pa v svojem slogu pripomnil, da trenerji na igrišču preživijo še več časa kot igralci. 

Danes še vedno igra v Italiji za Cremonese. FOTO: Alberto Lingria/Reuters
Danes še vedno igra v Italiji za Cremonese. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Karkoli že ima Anglež v načrtu, eno je jasno: tudi po koncu kariere bo verjetno ostal točno to, kar je bil vedno — Vardy, brez filtra, brez posebnega olepševanja in z dovolj humorja, da iz skoraj vsakega odgovora naredi zgodbo. In če ga že ne vleče na klop, ga morda nekoč zanese pred katero od komentatorskih miz.

image_alt
Od vrha do dna: tragičen padec nekdanjega prvaka

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Budimpešta

Finale lige prvakov v novem terminu, Čeferin pojasnil, zakaj

V finalu lige prvakov igrala branilec naslova PSG in Arsenal, ki sta bila boljša od Bayerna oziroma Atletica. Navijačem se obeta dobrodošla novost.
7. 5. 2026 | 11:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Enrique: Biti nad 100 odstotki je zelo nevarno, Kompany pa o sodnikih

PSG je po preboju v finale poudarjal disciplino in mirnost, Bayern se je po izpadu vračal k zamujenim trenutkom in sodniškim odločitvam.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V velikem finalu tudi PSG; Neuer: Oni so ubijalci

Pariški nogometaši so v drugi polfinalni tekmi lige prvakov na gostovanju v Münchnu iztržili neodločen izid.
Miha Šimnovec 6. 5. 2026 | 23:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
FIFA

Visoka kazen za argentinskega mladeniča

Gianluca Prestianni je med tekmo lige prvakov žalil brazilskega zvezdnika Viniciusa Juniorja.
6. 5. 2026 | 16:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Avtomobili

Cristiano Ronaldo obogatil zbirko, njegov je predelani mercedes-AMG G63

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo znova vzbuja pozornost zunaj zelenic, že dolgo je strasten zbiratelj prestižnih avtomobilov.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Pesticidi v hrani

Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policijska uprava Ljubljana

Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
6. 5. 2026 | 13:41
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Jamie VardyLeicester Citypremier leagueangleško prvenstvoSerie A

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Kultura  |  Oder
Igralstvo

Lea Mihevc: Na prepoznavnost se ni mogoče vnaprej zares pripraviti

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti in življenju med družino ter kamero.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 13:11
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Zdravstvo

V UKC Maribor dalo odpoved sedem radiologov, tudi predstojnik oddelka

Če bi na njihove zahteve pristali, bi imeli ti zdravniki tri do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov.
7. 5. 2026 | 13:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Pariz po napredovanju znova zajel kaos

Po polfinalnem uspehu pariškega kluba se je del slavja hitro prelevil v razbijanje, pirotehniko in spopade s policijo.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 12:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Štajerska avtocesta

Štajerska avtocesta zaprta, v nesreči je umrl motorist

Nesreča se je zgodila med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Na tem delu je avtocesta zaprta, prav tako tudi prehitevalni pas v smeri Celja.
7. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Navijači: Mbappe, čas je za odhod!

Pri madridskem Realu se je ob koncu slabe sezone zakuhalo, množico privržencev moti vzvišen odnos francoskega asa. V nedeljo clasico.
7. 5. 2026 | 12:17
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Pariz po napredovanju znova zajel kaos

Po polfinalnem uspehu pariškega kluba se je del slavja hitro prelevil v razbijanje, pirotehniko in spopade s policijo.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 12:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Štajerska avtocesta

Štajerska avtocesta zaprta, v nesreči je umrl motorist

Nesreča se je zgodila med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Na tem delu je avtocesta zaprta, prav tako tudi prehitevalni pas v smeri Celja.
7. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Navijači: Mbappe, čas je za odhod!

Pri madridskem Realu se je ob koncu slabe sezone zakuhalo, množico privržencev moti vzvišen odnos francoskega asa. V nedeljo clasico.
7. 5. 2026 | 12:17
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo