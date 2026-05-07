Vardy: Če bi moral vse ponoviti, tega ne bi storil

Jamie Vardy je tudi desetletje po senzacionalnem Leicesterjevem naslovu ostal zvest sebi: neposreden, duhovit in brez velikih fraz. Ob izidu novega dokumentarca o svoji karieri je dejal, da ne obžaluje prav ničesar, a hkrati priznal, da tako divje poti do vrha danes ne bi želel še enkrat ponoviti. »Če bi me vprašali, ali bi šel vse še enkrat od začetka, ne bi,« je povedal 39-letni napadalec.

Ob deseti obletnici šampionske sezone je razkril še, da je tista Leicesterjeva ekipa ostala tesno povezana. »Še vedno smo v skupini na WhatsAppu,« je dejal in dodal, da ostajajo v stiku ter da je bila vez med njimi zares izjemna. Prav ta občutek pripadnosti je bil po njegovih besedah eden ključnih razlogov, da je Leicester leta 2016 spisal eno najlepših zgodb v zgodovini premier lige.

Danes še vedno igra v Italiji za Cremonese in vztraja, da bo igral, dokler mu bodo noge to dopuščale. »Ko bodo rekli, da je dovolj, bo to finito,« je v svojem slogu dejal. Vardy je ob tem jasno povedal, da ga trenerska pot v prihodnosti ne mika. »Vodenje ekipe? Ne,« je odgovoril, nato pa v svojem slogu pripomnil, da trenerji na igrišču preživijo še več časa kot igralci.

Karkoli že ima Anglež v načrtu, eno je jasno: tudi po koncu kariere bo verjetno ostal točno to, kar je bil vedno — Vardy, brez filtra, brez posebnega olepševanja in z dovolj humorja, da iz skoraj vsakega odgovora naredi zgodbo. In če ga že ne vleče na klop, ga morda nekoč zanese pred katero od komentatorskih miz.